Federico Rodríguez vendió el 100% de la oferta en su primera feria del año

Con un buen marco de público y colocaciones totales, Escritorio Federico Rodríguez Negocios Rurales desarrolló –el pasado jueves 17– su primera feria del año en el local Conventos, de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.

Federico Rodríguez, director de Federico Rodríguez Negocios Rurales, comentó a El Observador que la feria transcurrió con firmeza tanto para los vacunos gordos, como para los ganados de invernada y cría.

Las vacas gordas lograron un valor promedio de US$ 561, los terneros US$ 302 y la vaca de invernada US$ 436.

“La colocación fue total, al igual que los lanares y algunos yeguarizos que pasaron por pista”, comentó.

Los promedios