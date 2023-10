Fernanda Raverta apuntó contra Montenegro: "Hay una lógica del abandono en Mar del Plata”.

Fernanda Raverta, candidata de Encuentro Marplatense a intendenta y titular de la Anses, dialogó con El Observador y señaló el abandono del espacio público y el colapso del sistema de salud como dos de los principales problemas que hoy tiene el Partido de General Pueyrredón y que apunta a resolver si es electa.

Además, Raverta cuestionó el aumento de la planta política de la municipalidad y aseveró que “Mar del Plata está igual o peor que hace cuatro años”

-¿Cómo se puede mejorar la gestión desde el municipio para beneficiar a Mar del Plata?

- Hay una lógica del abandono en Mar del Plata. Nada de lo que debe hacer una gestión local, que va de las cosas más grandes, más importantes como infraestructura hasta las cosas más chiquitas se hacen. Como esto de llegar a la ciudad, como visitante o turista y encontrar una ciudad limpia o una ciudad linda o una ciudad que tiene algún atractivo para que además de venir y disfrutar- si venís en verano- del mar y del teatro puedas disfrutar de otras cosas. La idea es que más allá de las obras que están en el teatro de la provincia o en el teatro privado, haya además una oferta de actividades, de recorridos. Nosotros tenemos enormes espacios públicos muy bonitos que obviamente están muy descuidados. Esa Mar del Plata es la que ahora electoralmente estamos discutiendo a través de las propuestas. Yo soy una candidata que a donde voy llevo mis propuestas. No llevo críticas a la gestión.

- ¿EL intendente puede sin apoyo nacional y provincial hacer mejoras en la ciudad?

- Primero es mentira que si el gobierno provincial o el gobierno nacional es de otro color político no ayuda. Nuestro gobernador no es del mismo color político que el intendente y muchas de las obras más importantes se hicieron desde la provincia o desde Nación. Así que eso es mentira. Por otra parte, nosotros somos un equipo de marplatenses que trabajamos con una clara convicción de que los problemas tienen que tener solución. Y los problemas se identifican fácil, porque claro, son problemas históricos de esta ciudad. Que la producción del puerto salga por la avenida Juan de Justo, que es la avenida donde se venden los pullovers, es una contradicción. Entonces había que hacer una circunvalación y se hizo. Había que tomar la decisión y hacerla para que los cambios no pasen por el centro de la ciudad. Bueno, lo hicimos. Esa enorme vocación de resolver problemas es lo que tiene nuestro espacio. Nuestro espacio en Mar del Plata se llama Encuentro Marplatense. Y hacemos esto, nos encontramos con hombres y mujeres de la ciudad que queremos salir adelante, que queremos despertar Mar del Plata y que queremos que los problemas que tenemos sean solucionados

-¿Qué le reclama el ciudadano cuando camina por Mar del Plata?

-Mira, lo que más me reclama es que si llego a ser intendenta, no me olvide de cumplir mi palabra y que lleve delante mis propuestas, porque mi campaña se trata de eso, de propuestas. Que no sea en la campaña digo voy a hacer esto y después asumo la responsabilidad de ser intendenta y hago otra cosa. Entonces, yo voy en esta campaña con esto, ofreciendo mi manera de mirar la ciudad y diciendo los problemas de la ciudad se resuelven de esta manera, con esta agenda, con estas propuestas. Pero además, voy mirando a los ojos a los vecinos para decirles que confíen en que puedo ser una intendenta que asuma la responsabilidad de cumplir con la palabra. Cumplir con la palabra.

Raverta con los sindicatos en Mar del Plata

-En el debate de candidatos a Intendente quedó claro que la salud pública hoy está en un mal momento en la ciudad ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la salud pública en Mar del Plata hoy y qué es lo que puede aportar el municipio?

Mira, este municipio tiene 32 salitas, solo 5 tienen guardia las 24 horas. En principio faltan salitas con guardia porque obviamente las distancias en nuestra ciudad son grandes. Además, tienen dos hospitales provinciales que claro, se ven todo el tiempo colapsados porque si te pasa algo que no requiere de alta complejidad pero que requiere de una atención primaria, la salita está cerrada. Además, tenemos problemas con los turnos de las salitas, que quiere decir que es muy difícil conseguir un turno en la salita. Y además, no hay insumos en la salita. Y como si esto fuera poco hay 82 cargos vacantes en la atención primaria de la salud en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque los sueldos no son buenos.

-¿La falta de acceso básico a la salud es contenida por el resto del sistema?

El problema de la atención primaria de la salud en Mar del Plata es enorme. Cuando el problema es muy grande, también complejiza el segundo nivel o el tercer nivel de atención que son los hospitales provinciales. Así que nuestra propuesta es poder poner en perspectiva que los dos hospitales provinciales, más el hospital municipal, el centro de diagnóstico, más las 32 salitas, más 16 clínicas para quienes tengan cobertura, tengan una planificación. ¿Qué quiere decir planificar? Bueno, que si el hospital regional está muy deteriorado porque tiene 72 años, podamos construir un hospital de alta complejidad nuevo. Pero que además la salita tenga los insumos y los médicos. Pero que además puedas sacar un turno en la salita y no tengas que ir de noche a hacer cola para esperar, para firmar la libreta, para ver cuánto mide y cuánto pesa tu nene. Todo en una lógica de planificación para que los y las vecinas de Mar del Plata y de Batán puedan atenderse con un sistema de salud, el que tiene prepaga y el que no tiene cobertura también. Que puedan atenderse. Ese es nuestro objetivo y para eso hay que tener una planificación integrada El abandono que se ve en la vida pública, en el cuidado de los espacios públicos, también va a la gestión.

-En ese marco, en el debate surgió un contrapunto con Montenegro respecto a los empleados municipales y la planta política del municipio

-Mira, cuando asumió el actual intendente había 82 cargos políticos ahora hay 135. Y en el medio, los chicos y chicas que iban a competir en el Bonaerense, los funcionarios se equivocaron de día y perdieron la competencia porque no se presentaron en tiempo y forma en la instancia regional que era en Ayacucho. Quiere decir que tenemos dos problemas. Primero que la planta política es muy grande y obviamente son designaciones a dedo del intendente. Y eso obviamente tiene un costo. Pero además tenemos el problema de que no resolvieron ningún problema de Mar del Plata. El abandono es igual. Mar del Plata está igual o peor que hace cuatro años. Pero además, hasta lo más sencillo y lo más chiquito, que era que 50 personas de Mar del Plata estuvieran en tiempo y forma presentándose en una competencia en los torneos bonaerenses, ni eso pudieron hacer. Entonces, es muy fácil pensar que Mar del Plata necesita un poco más de compromiso por parte de la gestión local. Y compromiso por parte de la gestión local. ¿Y sabes qué hay que hacer para que los municipales trabajen y se comprometan con el trabajo? Siendo intendente, ser la primera en llegar y la última en irse. Que te vean siempre trabajando, que te vean siempre haciendo lo que tenés que hacer, cumpliendo con tu función, cumpliendo con tu compromiso. Si te ven que no tenés compromiso, ¿y quién va a poner compromiso? Bueno, eso es lo que se estuvo discutiendo en el debate. Yo creo que obviamente si soy intendente voy a reducir la planta política y obviamente, si soy intendente voy a hacer que este municipio funcione a fuerza de trabajo.