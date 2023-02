Ferrari: "Quiero ser recordado como el que trajo paz política al fútbol uruguayo”

El candidato opositor a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pablo Ferrari, consideró que se debe “sanar el fútbol uruguayo”, que hay una “mala gestión” en la AUF y un pedido de “transparencia, que no la hay”.

“Veo una mala gestión (en la AUF)”, dijo a 100% Deporte de radio Sport 890 este jueves.

Consultado sobre por qué había falta de transparencia, señaló: “Por ejemplo, lo que se gastó en el Mundial o cómo se gastó en el Mundial. No cuesta nada, hay que colgar en la web, hay que ser más transparente: quiénes fueron, por qué función fueron, cuánto se gastó, si fueron a hoteles de lujo o no... Eso tiene que estar antes. No tienen que estar los clubes o partes interesadas solicitando eso. No tenemos que generar la grieta con esas cosas, porque eso genera desconfianza, suspicacias, y no le hace bien al fútbol”.

El expresidente de la Unión de Rugby del Uruguay (URU) cuestionó la elección de un hotel para que concentrara la selección uruguaya en el Mundial de Qatar 2022.

"Tengo mucha experiencia en estar con delegaciones. Arranqué como manager a los 27 años y tuve la suerte de haber viajado por muchas partes del mundo con selecciones y hay una cosa clara: el bienestar del jugador es lo principal, el jugador tiene que estar con tranquilidad. Y en Qatar lo que pasó es que en el mismo lugar donde concentraba Uruguay estaban muchos dirigentes, estaba la familia, y a su vez era un hotel compartido con pasajeros normales, habían hinchas".

"Y estábamos jugando un Mundial (...) Yo si soy presidente a eso no lo voy a permitir", comentó.

Ferrari será el candidato de la oposición en las elecciones del próximo jueves 16 de febrero y competirá contra el actual presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

"Estoy convencido de ser presidente de AUF el próximo 16”, dijo Ferrari, quien agregó que su candidatura “generó mucha preocupación”.

“¿Por qué me robaron el jefe de prensa en dos días, cuando estaba contratado, y hoy está trabajando con Alonso?”, dijo, al hablar de asuntos que lo preocupaban luego de su postulación.

El candidato opositor contó que le llamó la atención que tuvo una reunión con la Organización del Fútbol del Interior (OFI) de más de dos horas y que luego OFI decidió votar a Alonso, antes de poder plantearles su propuesta.

"Yo creo que me dan los números para ser presidente, sino no estaría acá. No es imposible", dijo de cara a las elecciones.

Sobre su relación con Ignacio Alonso, dijo que tenía “un trato muy cordial”. “Acá estamos discutiendo gestiones, no personas. Lo personal debe quedar afuera”, señaló.

Con respecto a los futbolistas, otras de las partes que tendrán voto en las elecciones, contó que aún no se reunió con ellos. “Los jugadores no me llamaron”, dijo. “No tengo ningún problema en hablar con ellos”.

También habló de su relación con los clubes grandes del fútbol uruguayo. "Nacional no me apoya, eso es una realidad. Ya tenía decidido el voto, pero le sirvió de excusa que yo fuese simpatizante de Peñarol. No me sorprende que no me apoyen, pero esas no son las razones por la que no me apoyan (que sea hincha de Peñarol)".

Los carboneros ya anunciaron que lo votarán. El presidente mirasol, Ignacio Ruglio, fue uno de los que encabezó el grupo de clubes que impulsó su candidatura.

Otro de los puntos del que habló fue el de la Liga Profesional, un proyecto que impulsan algunos clubes para que las competencias sean organizadas y gestionadas por fuera de la AUF, como ocurre en otros países. “El presidente de la AUF no se tiene que ocupar de la Liga. Pasa en España, funciona así en cualquier parte del mundo", dijo.

"Quiero ser recordado como el que trajo paz política al fútbol uruguayo y también como el que logró el mejor contrato de televisión para el fútbol uruguayo", agregó Ferrari, quien dijo que de ser electo cumplirá su período de cuatro y se irá, porque cree en la "alternancia". Solo seguiría un nuevo mandato en caso de ser votado por unanimidad.

El canal AUF TV y sus ideas en caso de ser electo

Ferrari señaló que "debe haber un código de ética entre la AUF TV y los periodistas para que no tengan que tener presiones de nadie y estén protegidos”. “Así no hay esa suspicacia que hay hoy en las redes de que hay periodistas que trabajan para AUF TV y hoy trabajan para Alonso", argumentó.

"Es una herramienta muy buena para el fútbol en desarrollo, fútbol sala, femenino... Como toda unidad de negocios, veamos los costos/beneficios. Hay que revisarlo", dijo.

Señaló también que en caso de ser electo lo primero que hará será llamar a Conmebol y pedir más cupos para los equipos uruguayos en las copas internacionales. “No puede ser que con la historia que tiene el fútbol uruguayo tengamos los mismos cupos que Venezuela o Bolivia".

"Quiero gobernar también para los que no me hayan votado", agregó. "Me voy a olvidar si me votaron o no me votaron".

Con respecto a la selección uruguaya, dijo que el entrenador debe ser designado lo antes posible de las elecciones y dijo que consultará a Óscar Washington Tabárez si este lo recibe, como también a la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef).

Ferrari consideró que el sueldo que recibe Ignacio Alonso por representar a la AUF en Conmebol le parece “demasiado”. “Es un dinero que se podría distribuir en cosas que tengas más impacto”, señaló.

"Vengo a articular para cerrar la grieta”, dijo. “Quiero gestionar la AUF de la mejor manera. Todos los actores del fútbol uruguayo merecen una mejor gestión".