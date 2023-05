FIFA confirmó el calendario Mundial sub 20: días, horarios y sedes de la selección uruguaya

La FIFA dio a conocer este miércoles los horarios que jugará la selección uruguaya sub 20 en el Mundial de la especialidad que se disputará en Argentina.

El mismo se llevará a cabo entre el 21 de mayo y el 11 de junio próximos.

Cabe recordar que los argentinos no se habían clasificado a la Copa del Mundo luego de no haber podido pasar la fase de grupos del Campeonato Sudamericano disputado en enero pasado en Colombia, pero, no obstante, luego de que FIFA bajó a Indonesia, determinó que la misma se desarrolle en la vecina orilla.

Ya se sabían los rivales celestes en su grupo (Irak, Inglaterra y Túnez), los días y los estadios.

Pero este miércoles, ya se conocieron los horarios en los que jugará Uruguay.

Los celestes debutarán ante Irak en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata a la hora 18 del lunes 22 de mayo.

El segundo encuentro lo jugará el jueves 25 a las 15 contra Inglaterra en el mismo escenario.

El último partido por el grupo celeste será ante Túnez el domingo 28 de mayo, también a la hora 15, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.