Fito Páez: "Me imagino en el escenario hasta el último día de mi vida"

Fito Páez sabe que está vivo porque hace música. Unir armonías, melodías y ritmos es para él tan necesario y vital como para todos los demás inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Así se acerca a la creación y a la interpretación. El rosarino tiene 56 años, hace 35 que lanzó su primer disco solista y piensa seguir haciendo música hasta el último día de su vida.

Las canciones fluyen y con ellas los discos. Páez está en pleno proceso creativo de un nuevo álbum que saldrá en los próximos meses, a la vez que desarrolla una gira que lo traerá a Montevideo el 29 de noviembre, para tocar por primera vez en el Antel Arena.

Difusión

Las visitas de Páez se han convertido en costumbre, con un ritmo prácticamente anual en los últimos tiempos, pero en cada oportunidad hay algo diferente en cuanto a repertorio y formato. “Montevideo es uno de mis lugares preferidos en el mundo, los lugares también son las personas y tengo mucha gente amada allí”, dice el artista argentino, que respondió al cuestionario de El Observador en la previa a su visita.

Si bien prefirió no adelantar si se escucharán algunas de las nuevas canciones, sí dio otros detalles sobre qué esperar de su presentación, así como algunos de los otros proyectos en los que está trabajando, como un documental de la vida y obra de Charly García, y respecto de su relación cotidiana con la música, más allá de la conexión vital con ella.

¿Qué se puede esperar del show del Antel Arena? ¿Algunos adelantos del nuevo disco?



El concierto será una recorrida por todos los discos, la lista de temas la hacemos siempre un rato antes de tocar, y nunca un concierto es igual a otro. Tenemos ensayado un repertorio muy grande y eso nos da libertad para jugar con la lista de temas y decidir en el camarín qué tocar.

Terminamos la grabación de las #NuevasMúsicas! Acá un poco de lo que fue @capitolstudios pic.twitter.com/dDqgfJQ1NP — Fito Paez (@FitoPaezMusica) October 1, 2019

¿En qué etapa está ese nuevo disco?

Terminé de grabar hace unos días en los estudios Capitol de Los Ángeles. La grabación del disco fue una experiencia maravillosa. Muy pronto tendrán novedades, es un álbum que va a sorprender por un montón de motivos, en principio porque fue grabado en vivo y porque no hay ninguna interrupción digital, está todo grabado como se hacía la música en los comienzos. Sé que algunos álbumes les van a gustar mas a unos que a otros, es la suerte y la verdad sobre cada uno. Yo tengo, y es una gran suerte, la misma necesidad y deseo imperioso de hacer música, escribir y cantar. Y eso hace que mi vida y la de las personas que me rodean sean mucho más hermosas.

Ha anticipado esas nuevas canciones con el lema “se crea, se canta y se goza”. ¿Es su filosofía de trabajo con respecto a la música?

La música es mi respiración, es mi forma de estar vivo, hacer canciones es como respirar para mí.

¿Cómo es el día a día durante el proceso de composición? ¿Es un período de trabajo metódico o tiene un encare más impulsivo y repentino?

Es parte de mi vida, de lo cotidiano, crias hijos, comés, escribís, hacés canciones, te sentás en el piano, solo como el primer día y estás allí, receptivo a lo que la música quiere dictarte ese día… Es muy orgánico, no es algo forzado, no es que digo “bueno, la semana que viene voy a hacer una canción”. ¡No! Lo hacés en el día a día, como respirar.

Difusión

Durante ese período, ¿prefiere trabajar en casa o se recluye en un estudio? ¿Su familia y su entorno saben que es un período en el que no tienen que molestar?

Nunca sabés en qué situación puede suceder, puede ser en la casa, en un avión, en unas vacaciones…, siempre.

¿Qué motivación hay detrás de cada nuevo disco que encara, en un nivel más personal y emotivo? ¿Hay algo que se remueve o algo que mantiene a raya gracias a la música que crea?

Es lo que te decía antes, tengo la inmensa suerte de mantener vivo el deseo de hacer canciones, de tocar, de viajar y escribir, se trata de eso. Es bien sencillo y no sé hacer otra cosa.

En sus redes sociales hay una periódica publicación de material de archivo, ¿lleva una especie de archivo personal que va compartiendo?

Feliz de volver al país que siempre me recibió con los brazos abiertos.

Nos vemos el 29 de noviembre en el Antel Arena de Montevideo!

Entradas a la venta en https://t.co/oH53VsGUvv pic.twitter.com/YIazXRedB8 — Fito Paez (@FitoPaezMusica) October 13, 2019

Un amigo recopila desde hace un tiempo videos, fotos y material que vamos encontrando. Nunca tuve ordenado el archivo, pero de a poco vamos guardando lo que aparece. Igual hay unos flacos muy genios en las redes que publican material que no sé de dónde sacan, ¡pero son geniales! Tienen mucho más archivo que yo las cuentas @ciudadpaez @mundopaez y @absolutpaez. Son varios, no recuerdo a todos ahora.

En paralelo también publica habitualmente selfis o videos hablando directo a cámara. Mientras que otros tienen un encare más neutro e impersonal de sus redes, ¿prefiere mostrarse y publicar lo que quiera?

¡Sí! Me divierte mucho tener esa línea directa para compartir en las redes lo que estamos haciendo.

¡Sí!, es una canción bellísima. Me emocioné mucho cuando la escuché. Y es otro regalo hermoso del vínculo de tantos años con Fabi. Mi eterna musa.

Desde que lo anunció en 2017, ¿ha avanzado el proyecto La música según García?

Acabamos de empezar La música según García pic.twitter.com/sENk56Sfgk — Fito Paez (@FitoPaezMusica) August 16, 2017

Grabamos un capítulo que ya está editado y es hermoso y muy emocionante. La obra de García es un tesoro maravilloso. Por ahora ese capítulo es lo que tenemos y pudimos hacer, ojalá lo logremos retomar en algún momento cuando coincidan las agendas de los dos.

¿Qué lugar cree que ocupa hoy Charly García dentro de la música argentina con el regreso a los escenarios que ha tenido?

Charly siempre es número uno en la música de América. Y del mundo, te diría. Un tesoro para revisar y para acudir siempre.

¿Cómo escucha música?¿Qué escucha habitualmente?

Según donde esté, de todas las maneras posibles para escuchar. En casa, mi hijo Martín escucha vinilos, tiene una colección muy buena. Escucho música en los aviones y en los hoteles siempre. Crecí escuchando a Luis Alberto Spinetta, a Litto Nebbia y a Charly García, son autores muy fuertes, entonces si en lo nuevo que escucho no encuentro lo mínimo indispensable, me cuesta entrar. De todos modos escucho bandas nuevas y las sigo, me interesa saber qué está pasando. Reconozco valores en todos porque son colegas de música, pero yo pondría una mirada a fin de preguntarse: "¿A ver, muchachos, qué pasa acá, hasta dónde va a llegar esto?". Ahora estoy escuchando Beethoven y los discos más viejos de Steely Dan.

Difusión

¿En qué formato ve cine hoy en día?

¡Prefiero una buena sala de cine siempre! Si son películas viejas, que no son estrenos, algunas las veo más de una vez en la compu cuando estoy en los hoteles de gira o en la tele si estoy en casa.

¿Ha pensado en el día después de tocar por última vez o se imagina arriba de los escenarios hasta el último día de su vida?

Hasta el último día de mi vida, por supuesto.