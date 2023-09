“Fue de las personas que más amé”: Fonseca habló de Paco Casal, y de Suárez y de Cavani tras sus diferencias

Daniel Fonseca, el exfutbolista de la selección uruguaya y hoy representante de jugadores, volvió a hablar de Luis Suárez y Edinson Cavani luego de las diferencias que mantuvo con ambos, y valoró a Francisco “Paco” Casal, quien manejó su carrera cuando era jugador.

El exdelantero de Nacional, Nápoli, Juventus y Roma, entre otros equipos, se refirió a Suárez y Cavani al hablar de la actual selección uruguaya de Marcelo Bielsa, quien por el momento no los ha convocado.

“Son dos nombres muy pesados, entonces las decisiones son muy delicadas”, dijo Fonseca a 100% Deporte de radio AM 890.

“Uno como hincha dice, ¿Cómo no juega Cavanio o no juega Suárez?. Por ejemplo, en el segundo tiempo del otro día quizás se necesitaba un jugador de ese calibre. Porque hasta psicológicamente los adversarios empiezan a temer si tenés unos goleadores de ese nivel”, agregó.

Instagram

Fonseca y su hijo Nicolás

“Pero, el técnico sabrá, tiene el derecho a elegir y hasta ahora no los ha llamado, quizás lo llama en las próximas. No sé que pensara el técnico, pero el técnico no es ningún tonto”, agregó.

“El Tigre” destacó a Darwin Núñez. “Lo ha hecho muy bien en Inglaterra y es un jugador que tiene muchas cualidades”, señaló.

Las diferencias que mantuvo con Suárez y Cavani

De esa forma, Fonseca volvió a hablar de Cavani y Suárez, con quienes había tenido diferencias.

Sobre Cavani, en 2011 habló de la ruptura que tuvieron cuando lo representaba en la época que jugaba en Danubio.

“Yo fui quien le dijo ‘no' a Cavani cuando lo querían llevar a Ucrania", y recordó que su por entonces representado decía: "Yo hago lo que me dice Fonseca, cuando no quería que lo mandaran a jugar con los pingüinos", dijo en aquel momento a Las voces del fútbol.

"No lo hago ir a Ucrania porque pienso en la parte deportiva. Le dije ‘te vendo en seis meses'. Al Palermo lo vendí yo. Lo llamé durante el Sudamericano Sub 20 y le dije que en 48 horas lo tenía firmando en Europa. Ese día quería vender a (Martín) Cáceres al Villarreal, y hacer un paquete con los dos. Me tomo el avión a Milan para cerrar a los dos, y resulta que a los españoles no les interesa Cavani. Cuando vuelvo a Italia para cerrar a Cavani en Palermo, ya estaba cerrado con su contratista italiano, sin que yo supiera nada. Esta es la verdad, y no tengo ningún estrés. Cada uno sabe de sus comportamientos", dijo.

Con respecto a Suárez, a quien también representó en sus inicios, dijo que era “un cobarde y sinvergüenza” en una nota de 2016.

Todo comenzó porque el salteño dijo que Fonseca le debía el 20% de su pase a Groningen de Holanda. "Sabiendo las dificultades que tuvo que pasar uno, sabiendo lo que sufre un jugador para hacer su plata, su dinero, el de llevarme a un equipo diciéndome que iba a ganar 30.000 euros y fui a ganar 10.000", explicó Suárez sobre por qué le molestó el empresario."

"Fue una de las pocas decepciones que tuve con Daniel (Fonseca) en ese momento, pero él me lo intentó recompensar cuando me voy al Ajax y todo eso y siempre me quedó esa espina, la de por qué él, exjugador de fútbol, hace eso con los jugadores que vienen de abajo, que vienen de sufrir, porque ellos ya tienen su parte", agregó.

Fonseca fue duro en su respuesta. "Está mintiendo, porque es un pibe que lo demuestra, que tiene problemas psíquicos, seguro, eso lo sabemos. Por eso sigue en un psicólogo, pero creo que no le está dando efecto. Tendrá que cambiar de psicólogo o ir a un psiquiatra", dijo.

"Para sumar necesita los dedos, porque el pibe este no sabe sumar. Que no sea atrevido", agregó.

“Paco Casal Fue de las personas que más amé”

Fonseca también fue consultado por cómo era su actual relación con el empresario Francisco “Paco” Casal, quien fue su representante en su etapa como futbolista.

Francisco Casal

“Es una de las personas que mas amé, siempre lo dije que junto con mi abuelo, son los dos hombres que más amé en mi vida”, señaló. “A veces el trabajo, la distancia, no estar todos los días juntos, un poco las cosas se enfrían, pero el cariño y el amor por él nunca se va a acabar, no por su familia, sus hijos, su mujer, su hermana, todas esas personas que hicieron parte de mi vida por muchos años. Les tengo un agradecimiento eterno porque me criaron, me hicieron ir por un camino”.

“Él sabe que yo lo amo y yo sé que él me ama también. Estamos más allá de esos temas. Y estamos grandes ya”, dijo Fonseca.

“Somos seres imperfectos, nadie hace todo bien en la vida. Siempre en algún momento alguien erra, y llega un momento en el que no importa si erraste tu o erré yo, yo sé que te quiero y que fuiste importante en mi vida. Entonces para mi queda eso”.

Ante la mención de que había una “distancia momentánea” entre ellos, le consultaron si había intentando verlo en sus visitas a Montevideo (Fonseca vive en Brasil) y dijo que no había sido posible porque viene por pocos días y Casal suele viajar. “En algún momento sucederá y nos hará bien a los dos. Ya estamos viejos y hay que vivir en paz. Yo no olvido. Hay que no olvidar y ser agradecido en la vida. Por eso pasa el amor”, dijo.