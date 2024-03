Gerard Piqué analiza la jugada de Gil Manzano: "No está mal pitado, está pitado tarde"

Gerard Piqué, exjugador del Barcelona, es conocido por decir lo que piensa sin probemas y más aún ahora que dejó el fútbol. El creador de la Kings League analizó, en un directo de Twitch junto al streamer Ibai Llanos, la polémica decisión del árbitro Jesús Gil Manzano de dar por finalizado el encuentro entre el Real Madrid y el Valencia justo cuando Jude Bellingham convirtió lo que hubiera sido el 3-2 para el elenco de Carlo Ancelotti.

Cuando se cumplió el tiempo, Luka Modric lanzó el tiro de esquina desde la izquierda y el mismo fue rechazado por la defensa del Valencia, pero el mismo fue corto y la pelota permaneció dentro del área Ché. Apareció Brahim Díaz, capturó ese rebote, traslado el balón hacia la derecha y colgó otro centro que conectó Bellingham para marcar el gol. Sin embargo, cuando el inglés cabeceó, Gil Manzano decidió dar por finalizado el encuentro y tanto no subió al marcador.

Nada más comenzar el directo Piqué ya dejó en claro su opinión sobre el colegiado: "Todos sabemos ya el nivel que tiene este árbitro", expresó de manera contundente sobre Gil Manzano. Posteriormente, agregó: "Me echó en El Sadar, que yo no dije nada, pero aparte de esto, que a mí al final me da igual, tiene un historial ya que no lo entiendo, porque es árbitro internacional, tendría que tener un nivel top".

Por último, confesó que esta no es la primera vez que Manzano toma este tipo de decisiones: "Lo de ayer no es la primera vez que lo hace. Yo entiendo que el Madrid pueda llegar a quejarse, tenía que haber pitado mucho antes, no está mal pitado, está pitado tarde. Pitar justo cuando estás centrando no tiene ningún sentido", concluyó.