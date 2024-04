Gladys La Bomba Tucumana expresó su apoyo a Milei: "Confío y tengo fe en este presidente"

Juana Viale continúa disfrutando de un viaje especial con su novio, mientras Mirtha Legrand sigue al mando de los almuerzos de los domingos. Durante una conversación sobre la reciente marcha por la educación pública y el aumento de las dietas de los senadores, Gladys La Bomba Tucumana expresó su apoyo a Javier Milei.

“Se subieron la dieta a 7 millones. Es una vergüenza”, criticó la conductora, refiriéndose al incremento de los salarios de los legisladores. Daniel Aráoz, otro invitado al programa que también contó con la presencia de Cinthia Fernández, Hernán Piquín y Esteban Trebucq, coincidió: “Ellos tienen que entender que cada gesto que tienen es un gesto político y eso duele mucho”.

En ese momento, La Bomba Tucumana compartió su punto de vista. “Desde mi humilde opinión como argentina que soy y que trabajo en este país, al que le doy las gracias porque siempre he laburado muy bien, todos los días nos enteramos de algún hecho que no conocíamos. ¿Cómo es que pasó esto de que inventamos esto para pagar aquello? Vivimos así por años”, cuestionó la exparticipante del Bailando.

Contrariamente a muchos artistas que critican al gobierno actual, la cantante expresó su confianza en el presidente. “Confío y tengo fe en este presidente. Yo, por lo menos desde mi lugar de artista, nunca me pongo del lado de ningún partido porque yo soy argentina. Soy una mujer trabajadora que me rompo el alma desde que tengo uso de razón y lo único que deseo para mi país es que no haya más pobres”, declaró.

“Que los niños no sufran muchas cosas que yo pasé en mi infancia y que recuerdo. Eso lo veo en la actualidad. Quisiera que no suceda más. Es un país rico y quiero que lo sepan administrar. ¿Por qué los políticos tienen que robarnos en la cara y nosotros no sabemos nada?”, se preguntó la intérprete de “La pollera amarilla”, alineándose con otras figuras del espectáculo que respaldan al presidente, como Guillermo Francella, Marcelo Mazzarello, Pablo Alarcón y Aníbal Pachano.

Gladys también mencionó el escándalo del gobierno anterior que involucraba a Martín Insaurralde. “Todos los días me despierto y digo ‘¿de verdad se ha ido en un yate?’. ‘¿En serio le compraba carteras?’. Yo trabajo desde hace 50 años y nunca en mi vida trabajando decentemente me compré una cartera Louis Vuitton. No las conozco. ¿Eso es normal? Duele", expresó.

“Jamás me pude comprar un Rolex. No puede tener acceso a eso una persona que trabaja. ¡Nunca me subí a un yate!”, agregó la cantante. Anunció un cambio en su carrera y, además de seguir con la música, está preparando un negocio gastronómico de empanadas tucumanas.

Recientemente, la artista compartió fotos de la gran fiesta que organizó por su cumpleaños, a la que asistieron sus amigos más cercanos y su novio, Luciano Ojeda. La celebración por sus 59 años tuvo lugar en el SUM de un edificio en Palermo y contó con la presencia de famosos como Roberto Piazza, Débora D’Amato y Nancy Duré, entre otros.

Durante la fiesta, todos los invitados disfrutaron de karaoke, bailaron hasta altas horas de la madrugada y, por supuesto, la cantante deleitó a todos con su música en un divertido espectáculo. “Gracias a todos por la enorme fiesta que me organizaron amigas y amigos, ¡Los amo!”, expresó en sus historias de Instagram. Además de celebrar su cumpleaños, la ocasión también fue para festejar la recuperación de la salud de su pareja, quien fue diagnosticado con un tumor abdominal, un sarcoma, durante un chequeo de rutina después de haber contraído COVID-19.