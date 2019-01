Gobierno emitió bono en dólares con vencimiento en 2031

Uruguay salió al mercado este martes para colocar un bono en dólares con vencimiento en el 2031, dijeron a Reuters dos fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sin detallar el monto de la operación.

"Es un bono benchmark", dijeron los funcionarios de la cartera.

La última emisión de deuda en dólares fue en abril de 2018, cuando colocó títulos por US$ 1.500 millones con vencimiento en 2055.

Los fondos serán utilizados para el pago de amortizaciones e intereses. El resultado de la operación podría conocerse el miércoles.

Uruguay estableció una orientación inicial para el precio en 200 puntos básicos sobre los de los bonos equivalentes del Tesoro de Estados Unidos. Los bancos Itaú, JP.Morgan y Scotiabank son los encargados de la operación, dijo IFR, un servicio de noticias de Refinitiv.

Por otro lado, también anunció la recompra de bonos globales en dólares con vencimientos que van desde el 2022 hasta el 2027.

Para 2019, está previsto que las necesidades de financiamiento del gobierno lleguen a US$ 3.015 millones, unos US$ 300 por debajo de los US$ 3.352 millones de 2018, según el reporte de la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF al tercer trimestre del año pasado.

La principal fuente de financiamiento que maneja el MEF será la emisión de bonos por US$ 2.950 millones y la obtención de otros US$ 350 de las líneas de organismos multilaterales. Además, está planificado un incremento de las reservas del gobierno central por US$ 466 millones. En 2018, el grueso del financiamiento provino de emisiones en el exterior (US$ 1.750 millones) y luego las domésticas (US$ 950 millones).

Fuente: Reuters