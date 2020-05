Gobierno publicó el memorándum de inversión con UPM: mirá los detalles

Como había anunciado el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el Poder Ejecutivo hizo público el memorándum de entendimiento que el gobierno firmó el pasado 15 de mayo con la empresa finlandesa UPM para la instalación de la planta de celulosa en la zona de Pueblo Centenario, en el límite entre Durazno y Tacuarembó.

En el documento, desglosado en anexos y disponible en el sitio web de Presidencia, se estableció que al acuerdo de inversión al que había llegado el Frente Amplio en noviembre de 2017 –por un total global de US$ 3 mil millones– se agregaron dos obras valuadas en US$ 55 millones: la construcción de una planta dedicada a la producción de insumos industriales que estará en la planta de Fray Bentos de esta compañía, y un vivero de "última generación" especializado "investigación forestal" en Sarandí del Yí y que dará 120 puestos de trabajo. Sin embargo, el anuncio de estas dos obras –que se efectuó el 15 de este mes cuando se dio a conocer la firma del memorándum– no figura en los documentos divulgados por Presidencia.

El presidente y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, aseguraron que el nuevo acuerdo supone un ahorro de US$ 268 millones para Uruguay por plata que no saldrá de arcas del Estado para obras de infraestructura vial y eléctrica y por concepto de compra de energía. En concreto, lo que el gobierno logró es que el Estado no ponga dinero que inicialmente la empresa se había comprometido a devolver una vez que las obras fueran realizadas con fondos públicos, sino que sea abonado por compañía directamente.

El memorándum se firmó sobre la base del reconocimiento del "contexto de la situación extraordinaria causada por la pandemia asociada al covid-19", tal como consta en la primera página del documento.

"ROU ha solicitado a UPM realizar mayores contribuciones económicas alineadas con los intereses de UPM a efectos de aliviar parcialmente las obligaciones de ROU en relación al Proyecto UPM (tal como se define en el Contrato de Inversión), y como resultado ROU y UPM han mantenido conversaciones para analizar la mejor manera en la que UPM pudiera realizar una contribución económica en apoyo de ROU a efectos de colaborar a mitigar las consecuencias económicas de la Pandemia", detalla el texto.

En el documento también figura el rol que tendrá UPM al hacerse cargo de la construcción del nuevo puente sobre el Río Negro —en la zona donde se hará la planta— y de una obra de bypass en Pueblo Centenario, cuyo monto asciende a US$ 60 millones, y el aporte de US$ 68 millones para la obra de UTE de cierre del anillo de la red de alta tensión de 500 kilovatios que une Tacuarembó, Chamberlain y Salto.

Sin embargo, la forma de abonar ambas inversiones varía. Para el caso del puente en el río Negro y la obra de bypass en Pueblo Centenario, se acordó la elaboración de un fideicomiso, cuya fiduciaria será elegida por la compañía finlandesa, por el cual se realizará el pago en tres cuotas. Un primer pago de US$ 20.000.000 –incluyendo US$ 300.000 destinados a gastos del propio fideicomiso– serán abonados "dentro del plazo de 20 (veinte) días hábiles a contar desde la fecha de inscripción definitiva del Contrato del Fideicomiso en el Registro de Actos Personales". Otro pago de US$ 20.000.000 se abonará "al término de 1 (un) año a contar de la fecha del pago inicial", y la cuota restante se pagará "al término del plazo de 2 (dos) años" también desde la fecha del primer pago.

El documento señala que "en caso de existir eventuales excedentes de la contribución de UPM en obras viales (...), será destinado a la realización de obras en el corredor vial del litoral relativo al proyecto".

En cuanto a la inversión de la red de alta tensión en el centro y norte del país, los US$ 68 millones se abonarán en un solo pago, a partir de los 30 días desde que se completó la obra.

Controversias

El memorándum determina que las controversias que surjan entre las partes "serán notificadas por la parte que alegue la existencia de la controversia a la otra parte, y en la medida de lo posible, se solucionarán mediante consultas amistosas".

Si no se soluciona por esa vía, se abre la posibilidad de plantear un arbitraje. Se plantea que UPM podrá remitir la disputa a tribunales competentes de Uruguay, sin perjuicio de que podrá iniciar una demanda bajo el Tratado Bilateral de Inversión firmado entre Uruguay y Finlandia.