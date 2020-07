Goya: el polémico apoyo a Trump del director de la mayor empresa de alimentos de propiedad hispana en EE.UU.

Goya Foods ¿Por qué hay un boicot contra Goya?

Goya Foods, o simplemente Goya como es conocida popularmente esta empresa de alimentos de raíces hispanas, enfrenta llamados a un boicot en Estados Unidos.

Esto sucede luego de que su director ejecutivo, Robert Unanue, elogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que su liderazgo es una bendición.

Goya Foods, que comercializa una gran cantidad de productos comestibles en territorio estadounidense y en varios países de América Latina, es la mayor compañía de alimentos de propiedad hispana en EE.UU.

Pero ahora muchos de sus clientes leales y algunos partidarios demócratas de alto perfil están pidiendo que no compren los productos de la empresa.

¿Cómo empezó el boicot?

Reuters Robert Unanue (izquierda) defendió sus comentarios y dijo que con el boicot se quiere "reprimir (la libertad) de expresión".

El jueves pasado, Unanue asistió a un evento en la Casa Blanca donde el presidente Trump firmó la Iniciativa de Prosperidad Hispana, que se describió como un esfuerzo por mejorar el acceso a oportunidades educativas y económicas para miembros de esta comunidad.

Entonces, el director de Goya elogió al mandatario y dijo: "Todos estamos verdaderamente bendecidos por tener un líder como el presidente Trump, que es un constructor".

Pronto le llovieron las críticas de personas que alegan que sus comentarios ignoraron a la comunidad que Goya Foods provee en gran medida: los hispanos en Estados Unidos.

Durante su primera campaña electoral, Trump describió a la mayoría de los inmigrantes mexicanos como criminales.

Una vez en la Casa Blanca, ha tomado decisiones controvertidas contra la inmigración, buscó poner fin a una política que protege a cientos de miles de jóvenes indocumentados de la deportación, y trató de construir un muro fronterizo en el sur.

AFP Muchos consumidores dijeron que dejarían de comprar productos de Goya, tras el apoyo de Unane a Trump.

Numerosos consumidores dijeron desde entonces que ya no comprarían los productos de esa empresa, que incluyen insumos básicos para la preparación de comida tradicional de muchos países de América Latina.

Quienes impulsan este boicot han compartido marcas y recetas alternativas en las diferentes redes sociales, con los hashtags #Goyaway y #BoycottGoya.

¿Por qué es esto un gran problema?

Algunos consumidores dicen que han crecido con un sentido de apego cultural a la marca, pero ahora se sienten decepcionados por los comentarios de su director ejecutivo.

"Goya es un elemento básico entre las personas de color", dijo a la BBC Autasia Ramos, que compra productos de la marca desde hace mucho tiempo, y agregó que era popular entre los hogares estadounidenses y de inmigrantes.

Ramos dijo que había confiado en la compañía para obtener productos asequibles que normalmente son difíciles de encontrar, pero que son ingredientes clave en la cocina hispana.

Goya Foods Goya Foods es el mayor imperio de comida latina de Estados Unidos.

Sin embargo, agregó que ahora se sentía "desanimada" por la compañía y planeaba dejar de comprar sus productos.

"Espero que las personas elijan no apoyarla para que el director ejecutivo realmente sienta el efecto de abandonar a la comunidad que respalda a su compañía", señaló.

Celebridades como la modelo estadounidense Chrissy Teigen y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez también dijeron que decidieron boicotear la compañía.

Ocasio-Cortez, legisladora por Nueva York, tuiteó que ahora aprendería cómo hacer su propio Adobo, un ingrediente popular en la cocina hispana, en lugar de comprarlo en Goya Foods.

Julián Castro, quien el año pasado compitió por la candidatura presidencial del Partido Demócrata, dijo que los estadounidenses deberían "pensar dos veces antes de comprar sus productos" dado que su director ejecutivo había elogiado "a un presidente que trata a los latinos como villanos y los ataca maliciosamente para obtener ganancias políticas".

¿Cómo respondió la empresa?

Unanue se defendió y señaló que también ha trabajado con iniciativas de la ex primera dama estadounidense Michelle Obama.

"Esto es reprimir (la libertad) de expresión", dijo. "No me disculpo por hablar -y especialmente cuando te llama el presidente de Estados Unidos- vas a decir, 'no, lo siento, estoy ocupado, gracias'".

"No le dije eso a los Obama ni se lo dije al presidente Trump", agregó.

Quienes apoyan a la compañía señalaron que a principios de este año, Goya donó unos 136.000 kg de alimentos, o aproximadamente 270.000 porciones de comidas, a bancos de alimentos y organizaciones para ayudar con la crisis del coronavirus.

En el evento del jueves, Unanue anunció que también donaría otro millón de latas de garbanzos Goya y 454.000 kilos de productos alimenticios a los bancos de alimentos para ayudar a las familias afectadas por la pandemia.

El hijo del presidente, Donald Trump Jr, condenó el boicot y tuiteó que "la mafia izquierdista quiere cancelar una de las compañías hispanas más grandes de Estados Unidos ¿porque reconocen que el presidente ha demostrado un gran liderazgo? (no es muy hábil)".

¿Por qué es tan importante el voto latino? - Por Luis Fajardo, BBC Monitoring, Miami

Dada la historia de las controvertidas declaraciones de Donald Trump sobre los latinos, comenzando con su descripción de los inmigrantes mexicanos como "violadores", muchos se habrán sorprendido por los elogios que recibió del director ejecutivo de Goya Foods, Robert Unanue.

De hecho, el respaldo de Unanue a Trump y la posterior condena de la posición del empresario por parte de muchos latinos prominentes, solo subrayan el hecho de que la comunidad hispana en Estados Unidos está políticamente lejos de ser monolítica.

Aunque una clara mayoría de los latinos en EE.UU. tiende a votar a los demócratas, el 28% de sus votos fueron para Trump en 2016, según el Centro de Investigación Pew.

Particularmente en Florida, a muchos cubanos y venezolanos que también son estadounidenses les gustan las fuertes palabras de Trump contra los gobiernos izquierdistas en el poder en La Habana y Caracas, que culpan por obligar a sus familias al exilio.

Dado que las elecciones en los estados considerados clave a menudo se definen por márgenes muy estrechos, incluso una pequeña deserción de latinos al bando republicano podría resultar muy valiosa para el presidente.

