Gran Hermano: el duro cruce de Furia y Martín que estuvo al borde de la expulsión

El retorno de Coti Romero a la última temporada de Gran Hermano en Telefe generó tensiones entre los concursantes. Su fuerte personalidad y espíritu competitivo expusieron las diferencias entre los participantes, llegando incluso a crear enemistades, especialmente con Martín Ku y Furia, quienes protagonizaron un altercado ante las cámaras del programa.

"Tintu, manda la palabra Constanza al 9009 que el pelotudo de tu marido está hecho un bobo", lanzó la doble de riesgo, buscando una confrontación con Martín y apelando a enviar un mensaje a Marisol, la pareja del joven, quien sigue fielmente el reality. Esta estrategia no pasó desapercibida para Martín, quien le indicó a su novia: "Ya sabés qué hacer. Vos ves todo".

A pesar de que Martín no mostró intenciones de confrontar a Juliana y permaneció sentado en el sillón, ella persistió. "Por eso ve, pelotudo. Te estamos cuidando, tal como vos me dijiste en su momento", insistió, dirigiéndose nuevamente a la pareja de su compañero. Sin previo aviso, el profesor de crossfit se levantó y enfrentó a la joven cara a cara.

"Te dije ‘pelotudo’, ¿Qué? ¿Te jode?", le espetó Scaglione con seriedad. "Sí, me molesta que me faltes el respeto", replicó su compañero, visiblemente alterado. Por su parte, ella no dudó en avivar la rivalidad que los había enfrentado al principio del reality: "Esto ya pasó antes, no te tengo miedo, Chino. Así como una vez pasó esto, no me vas a sacar de la casa, punto. ¿No te das cuenta que estás a punto de perder todo? Venías re bien, tarado".

Por otro lado, hace apenas unas horas, Ku le confesó a Romero su preocupación por el comportamiento de la pelirrosa. No solo porque era muy voluble, sino también porque la consideraba una persona genuinamente buena cuando estaba tranquila y no buscaba generar conflictos. "Me da pena que sea así porque cuando está en buena onda es tan buena piba y, de repente, le agarra el chispazo y se convierte", comentó mientras estaba afuera de la casa.

Sin embargo, Furia no fue la única cuya actitud cambió, sino que lo mismo sucedió con Martín. Es importante destacar que varios concursantes se lo señalaron, especialmente al ver lo calmado que estaba mientras Arturo intentaba provocar a los demás. El último en hacerle saber su preocupación fue Emmanuel, quien estaba preocupado por la conducta del perro.

"Chino, ¿no ves que me va a morder y Gran Hermano se va a enojar con vos?", señaló el estilista cordobés al ver que la mascota le enseñaba los dientes. Divirtiéndose con la situación, el jugador le indicó que debería dejar la habitación, ya que no parecía calmarse en su presencia. Sin embargo, Martín se negó, argumentando que era su habitación y no se iba a marchar para satisfacer los caprichos del perro.

"Dale, Martín, siempre haces lo mismo. Después venís, me mirás y me haces caritas", replicó el concursante, quien insistió en que debía hacer algo al respecto. A pesar de las protestas de Emmanuel, Martín parecía no preocuparse por la situación y le pidió nuevamente que abandonara el lugar. Incluso le aseguró que nadie estaba hablando de él ni lo estaba ignorando, sino que era la mascota la que lo estaba echando.

"Arturo te está echando. Nadie está hablando de vos boludo, ¡andá!", respondió el joven entrenador, lo que desató la ira de Emmanuel, quien acusó a ambos de una "estrategia cochina".