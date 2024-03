Gran Hermano expulsó a un jugador por infringir las reglas, ¿cómo quedó la casa?

Tras el emocionante episodio del repechaje en Gran Hermano, las expectativas se centraron en los reingresos a la casa. Catalina, Joel, Isabel, Sabrina y Denisse, conscientes de la importancia de ser cautelosos en sus interacciones para no revelar información del exterior, se encontraban en una encrucijada estratégica. No obstante, la transgresión de uno de los participantes desencadenó una decisión contundente por parte del programa: la expulsión de un concursante.

De manera abrupta y sin preámbulos, el programa tomó la determinación de sacar a Isabel del reality, dejándola atónita y desconcertada. La reacción inicial de la concursante fue de perplejidad absoluta, llegando incluso a expresar: "No sé qué dije". En este contexto, sus compañeros de casa despidieron a la personal shopper, siendo Furia una de las más afectadas, y la acompañaron hasta la salida.

La instructora de Taekwondo, quien había rebasado los límites en repetidas ocasiones y recibido advertencias previas, filtró información durante una conversación con Furia. Este suceso tuvo lugar durante la tarde, cuando ambas se encontraban a solas en la habitación. Durante su diálogo sobre la dinámica del juego y la posibilidad de nominar a Rosina en una eventual placa, Isabel destacó la popularidad de la concursante uruguaya entre los espectadores externos, insinuando la dificultad de expulsarla de la casa.

En el transcurso de la noche previa, la Queen sostuvo una conversación con Virginia, durante la cual reveló que los seguidores más fervientes fuera de la casa mostraban un claro sesgo a favor de cualquier individuo que desafiara a Furia. En este contexto, incluso recibió una advertencia por parte de la dirección del programa.

Tras la salida de Isabel del programa, el presentador Santiago del Moro retomó el diálogo con los concursantes, indagando sobre sus percepciones ante la situación. Las respuestas emitidas reflejaban un estado de confusión y malestar, “Mal, raros, no entendemos nada”. Ante la visible consternación en sus rostros, el conductor reflexionó, “Ojalá fuera todo una joda, es cierto. La semana pasada hubo un episodio con Isabel muy sensible. Uno se puede equivocar, ahora otra cosa es hacer trampa. Te pueden llamar la atención una vez, dos veces, pero cuando el Big dice ‘te tenés que ir, lo tenés que hacer’. Esta semana se fueron tres jugadores grandes de esta competencia”.

En el plató de televisión, acompañada por los panelistas, Isabel enfrentó las consecuencias de su expulsión. Sus primeras palabras fueron, “No sé por qué. Chicos, si Big lo decide está todo más que bien, la verdad no me di cuenta, estaba preocupada porque sestaba otra vez en placa”, reflejando una actitud de resignación y colaboración con las reglas del juego.

Posteriormente, los panelistas cuestionaron la conducta de la Queen, señalando el cambio en su enfoque desde su primera participación en el programa y su elección de establecer una relación cercana con Furia. En respuesta, la concursante originaria de La Plata justificó su estrategia inicial: “Cuando entro a la casa lo hice con un terror a que me sacaran a cascotazos, salí llorando del estudio. Lisandro que siempre pidió que volviera me recibió con una mirada extraña. Cuando me llamaron la estrategia de la no estrategia era porque no sabía con qué me iba a encontrar. Me encuentro con Juliana que me mira a los ojos, que me abraza. Entonces digo, viene por acá”.

En este contexto, Santiago del Moro destacó: "La gente te mandó a palca pero ni te registró, saliste de la placa por muy poquitos votos, la gente te quería ahí. Ahora, en un momento te empoderaste tanto, te embriagaste de esta cosa que eras una furiosa y que ella te dio su confianza, que hasta hoy le dijiste a Denisse: ‘Que me importa, si me tengo que ir me voy yo’".

Por último, Isabel reconoció su error y manifestó: "Le pido disculpas a la gente porque estaba tan metida en mi papel, tan tranquila y tan siendo yo, debo tener más inocencia que otra cosa".