Gran Hermano: Isabel fue sancionada por filtrar información y la novia de Licha aclaró lo que pasó

En el transcurso de la emisión de Gran Hermano este martes, Isabel Denegri fue objeto de una severa sanción debido a la filtración de información sobre el afuera a Lisandro Navarro. Con un tono cauteloso, Denegri le aconsejó "Alejate de la cocina, acordate de la película ‘No todo es lo que parece’, pero usá la cabeza, por favor te lo pido. Es un mensaje". De repente, él se percató de que estaba infringiendo las reglas del juego e intentó proteger a su amiga. "Ya sé, está bien", le dijo.

"Mirame", intervino Isa, y haciendo mímica con los labios le dijo "Mili", el sobrenombre de la novia del asesor financiero. "No, no. No te metas en quilombos", le advirtió él. Ella respondió: "No es un quilombo, es un mensaje ¿No se vio mucho la mímica, no?".

Navarro insistió: “Vos no tenés que hacer más nada por las dudas”. “No se vio nada, no dije nada”, aseguró De Negri. "Hay que entender que mucha de la info que tenés vos es un arma de doble filo", comentó el jugador. Consciente de que estaba infringiendo una regla, Isabel dijo: "Decime que esto que hice no se notó".

En respuesta a esta transgresión, Santiago del Moro, conductor del programa, anunció públicamente que Denegri queda automáticamente nominada y se le prohíbe tanto votar como ser salvada por el líder de la semana. Además, se emitió una advertencia clara sobre la repetición de acciones similares, señalando que se tomarán medidas disciplinarias más severas en futuras ocasiones.

La controversia se intensificó en las redes sociales cuando el círculo cercano de Navarro negó cualquier participación en lo expuesto por Denegri. A través de una publicación en Instagram, se desvincularon de las acciones de Isa y aclararon: “Desde este lado queremos aclarar que Milagros Leveratto jamás se comunicó ni quiso enviarle un mensaje a Licha a través de Isabel. La campaña de repechaje nunca fue a favor de ella. Por último, queremos remarcar que jamás interferiríamos con el aislamiento ni el juego dentro de la casa”.

Durante este mañana, Milagros estuvo en A la Barbarossa y opinó sobre la sanción a Isabel, "Me quería morir cuando lo vi porqué no entendiamos qué había pasado. Ella sí nos escribió un par de veces a todos nosotros para que hagamos campaña para que vuelva a entrar y nosotros no fuimos con ella para hacer la campaña en ningún momento. De hecho capaz que se ofendió, no sé si fue por eso. No, no... Cero mensajes".

Comunicado de la gente de Lisandro

Ante la consulta de Georgina sobre si sentía mal, la pareja del jugador dijo: "Si, porqué... La verdad me llegaron un montón de mensajes que... Nada, obviamente la gente habla por hablar. Nosotros aclaramos al instante que no había sido un mensaje de mi parte ni de nadie de la familia, y la verdad que lo dejó re mal parado a él también porqué se debe haber quedado pensando qué le quise decir".

Este incidente plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones de Denegri: ¿se trató de una estrategia para desestabilizar a su compañero o fue realmente un intento de beneficiarlo en la competencia?