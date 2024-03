Gran Hermano: una participante confesó sentir atracción por otro jugador

La casa de Gran Hermano suele ser escenario de múltiples romances por temporada. Sin embargo, esta edición destaca por ser notablemente más célibe que las anteriores. Los concursantes parecen estar más centrados en el juego que en encontrar el amor dentro del reality.

Una de las sorpresas recientes fue la revelación de Lucía, quien dejó a su novia al ser expulsada de la casa porque se enamoró de Rosina. Sin embargo, este sentimiento no es correspondido, ya que Rosina confesó a Zoe que siente atracción por Joel.

Rosina y Joel ya se conocían antes y tuvieron un breve romance, pero intentaron ocultarlo y evitarlo durante el juego. "Yo a Rosi la conocía. Tuve una historia muy corta, muy fuerte. Nadie de la producción lo sabía porque no tengo una foto con ella, no la sigo en las redes, no nada. Era imposible, fue una historia reciente", le confesó Joel a Emmanuel.

Con el paso del tiempo, Joel fue eliminado del juego, pero el público lo votó para que regresara en el repechaje. Entonces, Rosina volvió a mirarlo con amor. "¿Cómo sabías que Joel era el chico que me parecía más lindo de la casa?", le preguntó Rosina a Zoe.

"Rosi, hasta un nene de tres años se da cuenta", respondió la rubia, recibiendo un "¡Ay, nena! Paraaa" de parte de la uruguaya. "Pero, ¿cómo no voy a saber? O sea, es obvio", le dijo Bogach.

Rosina se sonrojó al darse cuenta de que la cámara la estaba observando y le señaló el objeto a Zoe: "Está mirando la cámara, no, no, lo que acabas de decir, no, no", Beltrán se tapaba la cara avergonzada mientras ambas reían.