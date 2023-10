Habló la esposa de Lotocki: "Me tomaría un rico café con Ezequiel Luna"

En una extensa entrevista con LAM, Majo Favarón habló sobre diferentes temas: cómo se encuentran actualmente con Aníbal Lotocki, la situación de Mariano Caprarola, la posibilidad de comunicarse con el hermano de Silvina Luna y su rol en las ciurgías, entre otras cuestiones.

Uno de los comentarios que más captó la atención de los televidentes, fue cuando la esposa del médico insinuó la posibilidad de juntarse a tomar un café con el hermano de Silvina Luna. "No sé Aníbal, tendrían que preguntarle a él cuando hablen. Yo particularmente dije que no lo conozco a Ezequiel, no lo vi nunca, no lo escuché hablar. Sí a personas a través de él pero no a él. Me duele mucho el dolor de él, lo entiendo y me llega. Me movilizó mucho y sé que en algún momento de la vida me va a dar la oportunidad y me voy a cruzar con él".

"Tomaría un rico café con él, hablaría con él, me encantaría. De verdad me encantaría. Sé que no es buen momento. Puedo entender porque yo pase por una situacion similar y lo puedo entender desde ese lugar", expresó.

También le consultaron a Majo si ella efectivamente ingresaba al quirófano. "No es cierto, se habló porque vieron una foto mia que no es en un quirofano. Es en una sala de medicos y to voy ahi, a las habitaciones de los pacientes, traia y llevaba cosas. Pero en el quirofano yo no tengo nada que hacer".

Otro de los temas más relevantes, fue en relación a sus funciones en la empresa.

"¿Cuál es tu función dentro de la estructura médica de Lotocki?", le consultaron. "Yo hace 15 años que trabajo con Aníbal. Mis funciones fueron variando, pero siempre me encargué del primer contacto con el paciente, de completar la ficha, el presupuesto, conseguir la faja, armar la carpeta médica, preparar los archivos, y el seguimiento después de la cirugía".

Por otro lado, se mostró confianda y unida a su esposo. "Con Aníbal estamos juntos. Es un momento muy dificil, pero lo estamos transitando. Confiamos en que hicimos las cosas bien aunque mucha gente no lo crea asi, y por ese motivo Aníbal siempre se presentó donde tuvo que estar. Está a derecho y siempre hizo las cosas bien. Por eso los jueces rechazaron los dos pedidos de detención", sostuvo.