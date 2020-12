Hallaron en Reino Unido una "nueva variante" del covid-19 que se propaga con mayor rapidez

Una "nueva variante" del coronavirus fue identificada en Reino Unido, donde el ministro de Salud, Matt Hancock, anunció que ya hay 1.000 casos que presentan la variación, distribuidos por 60 áreas distintas.

Las autoridades británicas informaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este nuevo fenómeno que está causando una propagación más rápida del virus en el sur de Inglaterra y que, según los análisis sanitarios, está aumentando los contagios más rápido que las variantes ya existentes.

Hancock señaló que, de momento, "no hay nada que sugiera" que la cepa genera síntomas más graves de la enfermedad. "Debo enfatizar en este punto. Actualmente, no hay nada que sugiera que esta variante tenga más probabilidades de causar una enfermedad grave. [...] Es muy poco probable que esta mutación no responda a una vacuna", explicó.

Además, la eficacia de la vacuna contra el covid-19 no se vería afectada pese a la nueva variante, según el ministro, aunque detalló que para confirmar ese dato se están llevando a cabo evaluaciones en Porton Down, la base del ejército del Reino Unido. "Es muy poco probable que esta mutación no responda a una vacuna, pero demuestra que tenemos que estar atentos y seguir las reglas, y todos debemos asumir la responsabilidad personal de no propagar este virus", dijo.

En ese país, la propagación del virus no solo se está expandiendo en los jóvenes, sino en "todos los grupos de edad", incluidos los mayores de 60 años, detalló Hancock. Por esa razón, el gobierno decidió aplicar el máximo nivel de medidas restrictivas (cierre de bares, restaurantes, cines, museos, teatros, hoteles, tiendas, limitar circulación) en buena parte del territorio, que entrarán a funcionar a partir del miércoles y se congelarán entre el 23 y 28 de diciembre para que las personas de hasta tres hogares distintos puedan reunirse, de igual modo, durante las fiestas.