Harry y Meghan pasarán la Navidad en familia, en Canadá

El príncipe Harry y su esposa, Meghan, que no celebrarán la Navidad con la reina Isabel II de Inglaterra este año, pasan tiempo en familia en Canadá con su bebé Archie, indicó una portavoz de la pareja.

Harry y Meghan han tomado unas vacaciones prolongadas de sus funciones reales tras haber sido expuestas, en un documental el pasado mes de octubre, sus dificultades frente a la exposición mediática.

"Esta decisión de instalarse en Canadá refleja la importancia de este país de la Commonwealth para ellos", añade la portavoz, precisando que aprecian "la calidez del pueblo canadiense y la belleza del paisaje junto a su pequeño hijo", nacido el 6 de mayo de 2019.

Twitter The Duke and Duchess of Sussex