Hidrógeno verde: se definió qué empresas harán el primer piloto en Uruguay

El proyecto H24U resultó seleccionado por el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde para recibir el apoyo económico para la implementación del primer emprendimiento comercial de transporte de carga que utilizará el hidrógeno verde como energético, informó este martes el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

Los objetivos del llamado

La convocatoria, lanzada en 2022, estuvo dirigida al financiamiento y apoyo en la construcción, producción y uso de hidrógeno verde y sus derivados. El fondo es llevado adelante por MIEM, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), con el cometido de financiar proyectos de investigación, innovación y formación en hidrógeno verde.

El llamado abierto para proyectos se realizó en dos etapas: primero un llamado a perfiles, para luego avanzar en la presentación completa de los proyectos comerciales. La recomendación del proyecto seleccionado fue realizada por un comité técnico conformado por representantes del sector académico uruguayo (docente e investigador de la UdelaR y miembro de la RedH2Uy), técnicos del MIEM y especialistas en el tema de los Países Bajos y de Alemania.

El proyecto seleccionado: H24U

El proyecto H24U, presentado por el consorcio integrado por la constructora Saceem y CIR (metalúrgica), resultó beneficiario de esta convocatoria y accederá a US$ 10 millones no reembolsables, a otorgar en un periodo de 10 años. Ese apoyo servirá para desarrollar un proyecto que incorporará la tecnología de desarrollo y producción del hidrógeno verde en distintas dimensiones y áreas productivas. El proyecto prevé una inversión de US$ 43,5 millones.

La primera área de abordaje será el transporte de carga pesada, responsable de aproximadamente el 28% de la demanda energética del país (según Balance Energético Nacional 2021) y que en la actualidad se abastece casi en su totalidad de derivados del petróleo.

La iniciativa prevé el desarrollo, ingeniería y producción de hidrógeno verde que se utilizará en camiones que serán especialmente adaptados, y tendrán como destino el transporte forestal, según informó el MIEM.

Por otro lado, en etapas posteriores, en conjunto con la empresa Conecta, el proyecto podría inyectar hidrógeno verde en la red existente de Gas Natural de Paysandú. Esta iniciativa sería un primer piloto que permitirá evaluar su posterior incorporación en mayor escala en la progresiva descarbonización de las redes de gas natural.

Estas dos iniciativas están pensadas de manera integral, desarrollando camiones específicamente para las necesidades del mercado forestal uruguayo y centralizando la producción de hidrógeno verde en un único punto para alimentar esta misma flota de camiones.

La iniciativa permitirá impulsar el desarrollo de normativas y conocimiento, que permitan luego escalar la tecnología a otras actividades a nivel nacional, generando experiencia e insumos para el desarrollo de políticas públicas enfocadas en el desarrollo sostenible, informó el MIEM.

H24U es un proyecto con fuerte transferencia tecnológica de empresas líderes a nivel mundial, que además capacitará a profesionales uruguayos para sentar las bases de futuros desarrollos para el crecimiento de la industria del hidrógeno verde en nuestro país, añadió el ministerio.