Horacio Rodríguez Larreta: "Tiene que haber un cambio de actitud en la política argentina"

Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y precandidato a la presidencia argentina, fue entrevistado por el periodista Oscar González Oro en el marco del ciclo Posdata de El Observador.

En la entrevista, Larreta habló sobre sus proyectos en caso de ser elegido, de la situación actual a nivel político y económico de Argentina, y de cómo se lleva con el poder.

Este es un resumen de la entreista:

¿Por qué Juntos por el Cambio y el PRO todavía están discutiendo de forma casi pública?

Porque en todos los países del mundo a unos meses de las elecciones hay discusiones internas, en Estados Unidos por ejemplo, vos ves los debates y hay ocho candidatos. Y no tiene nada de malo, es parte de la democracia elegir quiénes son los candidatos dentro de cada partido o espacio político y después va a ser la elección general. Es un proceso que se da también en otros países del mundo.

Pero en Argentina la gente necesita seguridad, que haya alguien con poder en serio, que decida cosas y que cambie la Argentina de una puta vez. La gente está esperando a ver quién es el candidato.

Yo entiendo la ansiedad de la gente, entiendo la angustia, cuando vos tenés una inflación de más de 6% por mes todo se tergiversa, hay angustia, en muchos lugares del país hay inseguridad, entonces yo entiendo esa sensación de la gente, pero eso no adelanta las elecciones porque es un plazo democrático que hay que cumplir y respetar, con lo cual, es la forma. Justamente si vos querés que haya un candidato que tenga después el poder para hacer las cosas, es mejor que ese candidato sea elegido por la gente y no por el dedo de los dirigentes, con lo cual, el que llega tiene la total legitimidad para tomar decisiones.

En la última entrevista que le hice al actual presidente le dije "la democracia está en deuda con la gente".

Yo creo que una de las grandes razones por la que no pasó es por esto que se llama la grieta, por la pelea pareciera a muerte entre unos y otros donde cada presidente nuevo en estos 40 años de democracia empieza de cero. Todo lo que hizo el anterior es una catástrofe, todo está mal, con lo cual, no construís ladrillo sobre el otro, no, cada uno tira la pared de abajo y empieza de cero, tenemos que terminar con eso, yo tengo todas las diferencias del mundo con este gobierno, que hoy tiene 6% de inflación mensual, pobreza. Ahora lo que no podés plantear es que si vos sos el próximo presidente, si a mí me toca, si la gente me elige, hacer tabla rasa y que la Argentina empiece de cero, no es así, tenemos que construir sobre lo que deja el otro: mucho, poco, bueno, malo, pero construir sobre eso. Tiene que haber un cambio de actitud en la política.

Ser presidente de un país endeudado hasta la frente, con 18 tipos de cambio paralelos, ¿cómo se arregla eso?

Con un plan de desarrollo. Porque así como está esa realidad difícil, tenemos un mundo hoy que está demandando, queriendo, necesitando nuestros productos. El litio, que cada vez se usa más para las baterías, necesita los alimentos que tenemos en La Pampa porque hoy hay una guerra en Europa que hace que una zona fértil que es la zona de Rusia Ucrania esté fuera de la cancha, se necesita la energía que tenemos en Vaca Muerta que es el segundo yacimiento no convencional más grande del mundo. Argentina tiene los productos que hoy el mundo necesita. Hace cien años éramos el granero del mundo y pasaba lo mismo, tuvimos ideas y vueltas durante cien años hoy vuelve a haber esa oportunidad con el litio, con los alimentos la carne. Tenemos una gran oportunidad, tenemos que organizarnos como sociedad, estamos desarrollando un plan. Yo creo que la Argentina tiene una gran oportunidad en el mundo que viene.

¿Cómo se termina con la inflación?

Sí solo te enfocas en terminar con la inflación y no generas un plan de desarrollo por ahí unos meses, hasta un año, bajas la inflación. Si la Argentina no se desarrolla, la inflación vuelve a crecer. ¿Sabés como se llama eso? Plan Austral. Al principio el plan fue muy exitoso, ahora como no hubo un plan de desarrollo después, quedó solamente en esa baja la inflación y la inflación volvió a subir. La Argentina necesita un plan de desarrollo que defina qué productos son nuestras prioridades, cuáles son los mercados a los que tenemos que atacar, qué recursos naturales se necesitan para producir eso, dentro de ese plan de desarrollo hay un capítulo, importante, que es el capítulo de la estabilización, pero tiene que ser un capítulo de un plan de desarrollo que defina dónde están nuestras ventajas comparativas

¿El poder para qué sirve?

Para hacer. El poder, que es una palabra a la cual hay gente que como que le tiene algún aversión, para mí no, para mí el poder es algo así muy valioso, y el poder es poder hacer, o sea toda esta transformación que hemos hecho en la ciudad de Buenos Aires es porque tenemos el poder para hacerlo. El poder es bueno o malo según como uno lo ejerce, yo estoy orgulloso como lo hemos ejercido en la ciudad de Buenos Aires durante ocho años Mauricio Macri y ahora yo casi ocho años. Y tengo esa misma vocación de poder para llevarla a transformar la Argentina también ahora. Yo sueño por ser recordado. Parece poco ambicioso, pero sueño con ser recordado como el presidente del punto de inflexión, el que logró dar la vuelta y sentar las bases para que la Argentina crezca 30 años seguidos. A los países que les ha ido bien, acordate España saliendo del franquismo, era mucho más pobre de lo que es la Argentina ahora y es una potencia a la que envidiamos, en el buen sentido, en el sentido sano de la palabra, porque logró durante 30, 40 años, más a esta altura, una trayectoria donde lo fundamental no se discuten cambia el presidente y no se discute, no cambia demasiado porque siguen con un plan bueno, es lo que necesitamos en la Argentina, acá cada nuevo presidente, ¿sabes que parece? un fundador, refundemos la Argentina.