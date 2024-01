Illa critica que Junts convierta "cada votación en un Vietnam".

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado que a Junts "le guste convertir cada votación en un Vietnam" y ha rechazado este "estilo de hacer política", aunque ha celebrado el "giro" de los pos convergentes, que con su abstención permitieron la aprobación de dos decretos del Gobierno.



JxCat pactó con el PSOE la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que a su juicio haría peligrar la amnistía y publicar las balanzas fiscales a cambio de no votar los primeros decretos ley del Gobierno, lo que permitió que saliera adelante el decreto ómnibus con reformas para la Justicia y el de medidas anticrisis.



En una entrevista en RAC1, preguntado por si los socialistas se habían "tragado un sapo" con la delegación de las competencias sobre inmigración, Illa lo ha negado y se ha mostrado a favor de que Cataluña tenga "todas las competencias posibles", dentro del marco de la legalidad.



Sin embargo, ha cuestionado la finalidad de tener estas competencias: "¿Para hacer qué? Porque tenemos muchas competencias y no las ejercemos adecuadamente".



En este sentido, ha enfatizado que la Generalitat tiene "desde hace cuarenta años" las competencias exclusivas en educación y, a pesar de ello, Cataluña se encuentra "en la cola" en esta materia.



Sobre la votación de ayer de los decretos, dos de los cuales se aprobaron "in extremis" gracias a la abstención de Junts, Illa ha señalado: "Hay gente que parece que le guste convertir cada votación en un Vietnam, a mí no me gusta esto. Me gustan las políticas serias, rigurosas, y enfocadas a solucionar problemas".



El líder del PSC ha agradecido a todos los grupos políticos que permitieron la convalidación de los decretos y ha valorado el "giro" de Junts.



"Antes del de ayer, hubo tres decretos anticrisis y (Junts) no había apoyado ninguno. Y ayer lo hizo. Pues bienvenido este giro, me parece muy bien", ha indicado Illa, que también ha puesto de relieve que "ERC hizo menos ruido y fue muy efectivo también". EFE