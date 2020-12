IMM despliega apoyo a ollas populares en verano: "La pandemia visibiliza una fragilidad ya existente"

La Intendencia de Montevideo (IMM) dispuso destinar $1,8 millones (unos US$41.570) para apoyar a las ollas populares de la capital de cara al período comprendido entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, y evaluará nuevos aportes según la evolución de su abastecimiento. La medida se enmarca dentro del Plan de Apoyo Básico Ciudadano (ABC) anunciado por la jefa comunal Carolina Cosse durante la campaña.

"Esta situación de pobreza que viven las familias va mucho más allá de la pandemia. La pandemia visibiliza una fragilidad ya existente", declaró la flamante directora de Desarrollo Social, Mercedes Clara, en diálogo con El Observador. La actual administración conformó una mesa de diálogo con la Coordinadora de Ollas Populares para monitorear la situación, por lo que la jerarca no descarta nuevos desembolsos para apoyar las iniciativas.

"La apuesta de la IMM fue generar esta mesa de diálogo para ver mes a mes cómo apoyamos. Hicimos esta compra porque detectaron que entre el 20 de diciembre y el 10 de enero es un tiempo bastante particular", relató Clara.

Hasta ahora las ollas populares se han sostenido con aportes de la sociedad civil desde que comenzó la emergencia sanitaria. De cara a la temporada estival, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) también tiene planeado volcar recursos, que en el curso de la semana definió una inversión de $17 millones (unos US$392.000). El apoyo busca sostener las iniciativas populares en Salto, Canelones, Ciudad del Plata y Montevideo hasta el 28 de febrero, según contó a El Observador el director de ese organismo, Ignacio Elgue.

De acuerdo al último relevamiento de la plataforma Solidaridad Uy, que aborda la temática en estadísticas y datos, hay en la capital 213 ollas populares de las cuales 41 están desabastecidas, según informó la semana pasada La Diaria.

El INDA concretó un acuerdo con la organización Corazones Contentos que nuclea a unas 20 ollas populares y está en tratativas con la Coordinadora para implementar el reparto de las víveres, buena parte de los cuales son alimentos secos como arroz, fideos y semillas. "No nos negamos a recibir el apoyo de nadie, pero no aceptamos condiciones", apuntó el referente de la organización, Esteban Corrales, tras reunirse con Elgue en la mañana del jueves. La Coordinadora de Ollas Populares planteó su intención de ser la encargada de gestionar los recursos.

"Por un lado salen diciendo que hay ollas que están por cerrar y por otro no dan respuesta a las propuestas", dijo el jerarca, que está a la espera de los datos que le proporcione la organización para saber cómo distribuir los víveres.

"Las ollas no nos negamos a recibir el apoyo de insumos por parte del Estado pero no vamos a estar atadas a los tiempos ni modos de ninguna institución estatal u empresa. Aceptamos los insumos de las instituciones públicas o privadas pero seguiremos en nuestra lucha cotidiana, sin perder de vista que las soluciones de largo plazo pasan por abordar de forma reflexiva y crítica los problemas de la desigualdad social que empujan a miles de personas a tener que comer en una olla popular. No puede ser el camino institucionalizar situaciones de precariedad y emergencia", redactó la Coordinadora en una declaración pública que publicó luego del encuentro con el INDA.