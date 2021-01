IMM destinará US$ 3 millones en materiales para familias en emergencia habitacional

La Intendencia de Montevideo creó la semana pasada el Fondo de Emergencia Habitacional, una de las promesas de campaña de Carolina Cosse incluida en el Plan ABC. La comuna pondrá a disposición U$S 3 millones, destinados en su mayoría al aporte de materiales para familias con viviendas precarias, y un porcentaje menor para quienes requieran apoyo en mano de obra, según consta en la resolución del 22 de enero que lo creó.

La iniciativa complementa al ya existente Fondo Solidario de Materiales que se ejecuta en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT). "Se hizo una reestructura porque, si bien existe el fondo, es muy complicado de ejecutar. Lo que hicimos fue tratar de darle agilidad", explicó Mauricio Zunino, director de Recursos Financieros de la comuna, a El Observador. El jerarca expuso que la necesidad de abonar cuotas desde un comienzo, como lo exigía el fondo, "terminaba por la vía de los hechos siendo una limitante".

El programa se basaba en subsidiar un porcentaje de los aportes según franjas de ingresos, y exigía pagar un tercio de las cuotas acordadas —podían ser hasta diez— para recibir una primera entrega parcial del 30% acordado. Tras cubrir un segundo tercio, se hacía la entrega de otro 30%, y el restante 40% llegaba al abonar la totalidad. Ahora en cambio, los apoyos serán no reembolsables, por lo que la comuna capitalina se hará cargo de todo el presupuesto.

Desde 2017 el MVOT aportaba de forma anual unos $8 millones. Sin embargo, al cierre de 2020 la cartera tenía por transferir $4 millones, por lo que el próximo martes titulares de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) y el director de Tierras y Hábitats de la IMM, Sebastián Moreno, tendrán una reunión para analizar la situación. Según supo El Observador, la cartera no pretende cortar el programa.

Diego Battiste

El fondo creado por la administración de Carolina Cosse pretende "cambiar el mecanismo de uso y dotarlo de mayor cantidad de plata", aseguró Zunino. La resolución implica menos de la décima parte del Plan ABC, mediante el que la IMM ejecutará por encima de los U$S 28 millones en 2021.

¿Cómo funcionará?

En cada vivienda se va a poder invertir un máximo de 16 mil unidades indexadas (U$S 1.800) por núcleo familiar, solo para materiales que permitan la refacción. Del total de U$S 3 millones que constituirán el Fondo de Emergencia Habitacional, un 68% será destinado de forma exclusiva a los recursos materiales. Los restantes U$S 964 mil serán para apoyos en mano de obra para ejecutar las mejoras, según determine la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación en cada caso en base a informes técnico sociales.

Como condiciones la IMM exige que los beneficiarios tengan una única vivienda, carezcan de servicios higiénicos básicos, hayan sufrido alguna afectación grave por derrumbe, incendio u otro imprevisto, o que sean mujeres en situación de violencia de género. También deberán declarar ingresos, con un tope de $15.905 para los hogares constituidos por una sola persona, hasta un máximo de $63.339 en aquellos conformados por cinco o más individuos. La resolución de la comuna estipula las distintas franjas.

Los destinatarios serán postulados por distintas secretarías de la IMM, los municipios u organizaciones sociales de la zona. El alcalde del municipio A —Cerro, La Teja, Casabó, entre otros—, Jorge Meroni, comentó a El Observador que su gestión está mandando equipos sociales y de arquitectura para elaborar informes a partir de los cuales se van a priorizar los casos.

Camilo Dos Santos

El A, el D —Casavalle, Las Acacias, Manga y otros—, el F —Villa García, Ituzaingó, Maroñas, etc— y el G —Sayago, Lavalleja, Lezica y otros— son los que van a percibir el mayor porcentaje del fondo: 18,75% de los recursos cada uno, según votó la Junta de Alcaldes a fines de diciembre.

Gabriel Velazco, titular del municipio D, afirmó que el actual Fondo Solidario de Materiales "es muy limitado en recursos" y "alcanza para muy poco". El del F, Juan Pedro López, adelantó que las intervenciones en el marco del Fondo de Emergencia Habitacional configurarán la última etapa de las obras del Abre Montevideo. Este último consiste en intervenciones en 35 barrios para el primer semestre del año, según anunció Cosse. Ocho de ellos están en el F, dos de los cuales fueron seleccionados por la jefa comunal.

La puesta en marcha del mecanismo está a cargo de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación que encabeza Federico Graña. El alcalde del municipio C, Jorge Cabrera, expuso que hasta que no estén armados los presupuestos municipales —que determinará a fin de mes el departamento de Recursos Financieros de la IMM— no se instrumentará el fondo.

Meroni contó que en su municipio se va a conformar una brigada de construcción a través de una bolsa de trabajo que va a salir del Centro Público de Empleo (CEPE). El jerarca del MPP señaló que "la mayoría de las solicitudes son mujeres solas con hijos", y aclaró que no necesariamente los aportes son en asentamientos. "Hay gente que no vive en asentamientos, pero enfrenta condiciones muy difíciles de vivienda", aseguró. En el período pasado hubo 26 apoyos mediante el Fondo Solidario de Materiales en el municipio, de acuerdo a los datos brindados por el jerarca.

Las alcaldías céntricas del B y el CH son las que percibirán el menor porcentaje de los recursos —3,125%—. La titular del municipio B, Silvana Pissano, dijo a El Observador que el territorio a su cargo está "100% urbanizado". "Pero sí tenemos nuestra periferia. Las emergencias que identificamos están vinculadas a las situaciones que atraviesan las personas sin hogar, las personas que habitan en pensiones y las que corren riesgo de ser expulsadas por no poder afrontar los costos que implica vivir en esta zona de la ciudad", relató. Es por esto que su porción del fondo será destinada al Plan por el Derecho a la Ciudad, que el gobierno municipal presentará en mayo.