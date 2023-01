Importaciones de bienes suntuarios crecieron en 2022: mirá cuáles fueron los productos

Las importaciones uruguayas de bienes suntuarios alcanzaron los US$ 347 millones en 2022. El mayor volumen correspondió a los automóviles, pero también hubo aeronaves, yates y otras embarcaciones.

El gasto de consumo final de los hogares se incrementó en el tercer trimestre de 2022, último dato disponible en el informe de Cuentas Nacionales elaborado por el Banco Central (BCU). El crecimiento en ese período fue de 7% en comparación con igual período de 2021. En los dos trimestres anteriores el consumo de los hogares también mostró signos positivos.

El mayor gasto de los hogares coincide con el aumento de las importaciones generales durante 2022. Según datos del Instituto Uruguay XXI crecieron 22% en la relación interanual. Dentro del número global también se puede constatar una suba de 13,3% de las compras externas de bienes suntuarios.

Bavastro e hijos

Relojes

En el caso de los vehículos (exceptuando los automóviles de cilindrada inferior o igual a los 1.000 centímetros cúbicos) las compras fueron por US$ 336,9 millones, frente a US$ 294,4 millones de 2021, con un incremento de 14,5%, según datos aduaneros.

Las principales importaciones de ese rubro correspondieron a vehículos de más de 1.000 centímetros cúbicos y hasta 1.500 y desde esa cilindrada hasta 3.000.

En los autos superiores a 1.000 centímetros cúbicos, se pueden mencionar un Fiat Strada Volcano cero kilómetro, con un motor 1.3 y un valor aproximado de US$ 22.000, un Renault Arkana 1.3 turbo a US$ 40.000 o un Jeep Compass con un motor 1.3 turbo y un valor de US$ 53.500.

Desde 1.500 centímetros cúbicos hasta 3.000 también hay variedad. Desde un Volkswagen Amarok con un motor 2.0 a un precio ofrecido de US$ 59.000, un BMW X3 de 2.0 a US$ 85.000 hasta un Mercedes Benz Clase A con un motor de 1.6 y precio aproximado de US$ 94.000.

Exceptuando los principales orígenes (Brasil, Argentina, China e India), llegaron 505 vehículos desde Alemania por US$ 19 millones y 367 de Estados Unidos por US$ 16,1 millones.

Otro rubro de bienes suntuarios fue el de aeronaves (helicópteros, aviones), vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento y suborbitales.

Las importaciones fueron por US$ 4,9 millones, con una baja interanual de 26%. En el desglose aduanero se observa que ingresaron seis aeronaves por un valor de US$ 2,5 millones, con un valor promedio unitario de US$ 417.000. Además se importaron 14 aeronaves a hélice y una a turborreacción con un peso inferior o igual a 7.000 kilos.

Los principales orígenes fueron España, Estados Unidos y Eslovenia.

Helicóptero

Otro segmento fue el de yates y demás barcos y embarcaciones para recreo o deporte; barcas (botes) de remos y canoas. En este caso las compras externas fueron por US$ 1,9 millones, prácticamente sin variación respecto al año anterior. En 2022 ingresaron embarcaciones de Estados Unidos, Argentina, México y Brasil.

También hubo compras de artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado. Fueron por US$ 3,2 millones, con una disminución de 6% respecto a 2021.

En este segmento se importaron fundamentalmente artículos de joyería y sus partes de plata por US$ 1,8 millones y artículos de joyería y sus partes de metales preciosos por US$ 1,2 millones. Los orígenes principales fueron Italia, Tailandia, Estados Unidos, España, Panamá y Colombia.

El quinto rubro incluido dentro de los bienes suntuarios fueron los relojes de pulsera, bolsillo, con cajas de metal precioso o chapado de metal precioso. Los productos adquiridos en el exterior fueron por US$ 191.336 con un incremento anual de 28%. Los principales relojes llegaron desde Suiza por un valor total de US$ 161.017.