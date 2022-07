"Improcedente e injusto": gremio de periodistas responde a Lacalle Pou tras chiste de localía de TV Ciudad en sede del FA

El Consejo Directivo Central de la Asociación de Prensa Uruguaya (APU) consideró "improcedente e injusto" el comentario del presidente, Luis Lacalle Pou, respecto de TV Ciudad durante su visita a la sede del Frente Amplio. Este viernes el mandatario visitó la sede del FA para presentar el anteproyecto de la reforma de la seguridad social y al comenzar la rueda de prensa le pidió al periodista del canal municipal que fuera él quien hiciera la primera pregunta, diciendo entre risas: "Primero los medios locales: TV Ciudad".

"Consideramos que el comentario es totalmente improcedente porque atribuye una preferencia política a profesionales de la comunicación que seguramente no le consta y aunque así fuera no corresponde que esto se señale públicamente", expresaron en un comunicado difundido este sábado.

Además, agregaron que "es injusto porque el Sr. Presidente no hace o no ha hecho lo mismo con los trabajadores de aquellos medios cuyas líneas editoriales apoyan al actual gobierno". "No estamos pidiendo que lo haga, para nosotros sería igualmente improcedente e injusto", aclararon.

Por último, advirtieron que "este tipo de señalamientos, realizados nada menos que por la principal figura política del país, pueden generar la estigmatización de estos trabajadores y abonar los discursos de odio que se han comenzado a instalar, especialmente en las redes sociales".