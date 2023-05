INE detectó hogares que dejaron a medias el Censo digital: ¿cómo hacer para terminarlo?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) detectó varios hogares que comenzaron el Censo digital pero "no lo han finalizado", escribió el director del organismo, Diego Aboal, en un tuit publicado este lunes.

Según el jerarca, esta situación se debe a "diversas razones", y recomendó cómo se pueden solucionar algunas situaciones para poder culminar la encuesta virtual.

Cómo retomar el censo digital

En primer lugar, Aboal explicó cómo las personas pueden "retomar" el censo: tras ir a la página del censo y cargar los datos necesarios (número de medidor y número de cuenta de UTE), Aboal indicó que si una persona ya había comenzado el censo en ese momento le aparecerá una advertencia de "medidor ya utilizado", pero llamó a "¡No detenerse allí! ¡Seguir!", ya que el sistema enviará un "nuevo código de inicio" para recomenzar la encuesta.

✅ Para retomar cuestionario:

1. Ir a https://t.co/xMN7r611ga

2. Apretar: Iniciar Censo

3. Cargar: Número de Medidor y Número de Cuenta

4. Aparecerá mensaje: medidor ya utilizado.

⚡¡No detenerse allí! ¡Seguir!⚡

5. Enviará nuevo código de inicio.

6. Retomar cuestionario.

2/4 — Diego Aboal (@DiegoAboal2) May 15, 2023

El director de INE aseguró que uno de los motivos por los que el censo digital puede quedar trunco es por la pregunta del "número de hogares". "Si en 1 vivienda vive 1 solo hogar (es decir todos los habitantes de esa vivienda "comen de 1 olla") se debe poner 1. Si se puso más de 1, el sistema no deja seguir", detalló.

Ante esta situación, se debe retomar el censo con los pasos antes mencionados y, en la nueva instancia, indicar que el número de hogares es 1.

✅Número de hogares.

Si en 1 vivienda vive 1 solo hogar (es decir todos los habitantes d esa vivienda "comen de 1 olla") se debe poner 1. Si se puso más de 1, el sistema no deja seguir.

⚡Para retomarlo, seguir los pasos del tuit anterior 👆 y poner 1 en número de hogares.⚡

3/4 — Diego Aboal (@DiegoAboal2) May 15, 2023

Otro de los casos en los que un censo queda trunco es ante un error en el "número de hijos". Aboal detalló que cuando se pide el "número de hijos por sexo", se debe "poner 0" si esa familia no tiene hijos de un sexo determinado. "No dejar en blanco, ya que el sistema no dejará avanzar", puntualizó el jerarca.

Si se está ante este problema, también se debe retomar el censo volviendo a ingresar todos los datos.