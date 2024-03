Insólitamente grave

Cada día que pasa se va percibiendo en mayor dimensión la gravedad de lo acontecido el pasado 8 de marzo durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

Durante la manifestación, cuyo objetivo era reivindicación de los derechos de la Mujer, se dio una manifestación artística (si así se la puede llamar) que portaba un muñeco que representaba la cabeza de una mujer con una estrella de David atravesada por una lanza.

El Comité Central Israelita presentó una denuncia penal en fiscalía de Flagrancia de 4to Turno contra la organización Our Voice que fue quien llevó a cabo la elaboración del muñeco y su marcha a través de las calles durante la manifestación.

Según declaró a Telemundo el presidente del Comité Central Israelita Roby Schindler, "infelizmente ha habido manifestaciones de odio por parte de algunas personas de esta organización, no conozco en detalle quiénes forman parte de esta organización, pero quienes cometieron estos delitos, estos actos de odio, están plenamente identificadas". "Hay una organización y hay personas que también están plenamente identificadas", aseguró y apuntó a que se trata de la organización artística llamada "Our Voice" y que no es la primera vez que tienen lugar este tipo de manifestaciones con su participación. "No podemos permitir que esto se naturalice, no pretendemos ningún reparo económico, no pretendemos que alguien vaya preso. Lo que queremos es educar, que la gente entienda que Uruguay es un ejemplo en la región y en el mundo de respeto y de republicanismo, esto no puede ocurrir".

Schindler señaló que desde el 7 de octubre, cuando se desató la guerra en Gaza por el ataque del grupo Hamás, han visto "enormes actos y hechos antisemitas que solamente retrotraen a la peor época de la Alemania nazi". Y fue Alan Mizrahi quien en su cuenta X (ex Twitter) mostró la similitud entre el muñeco que paseó orondo por 18 de julio con otro que circulaba en los años 30 por la Alemania nazi.

Previo a la denuncia penal del CCI, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) había expresado su "profunda preocupación" por estas expresiones y hacía un llamado "a la sociedad uruguaya a llevar adelante un debate y reflexión en profundidad que permitan avanzar hacia formas de entendimiento en la diversidad donde este tipo de acciones no tengan lugar".

Un comunicado quizá poco enfático, dada la gravedad del tema, pero igualmente importante en su llamado de atención ante prácticas del odio que, si se extienden, conducen a la pérdida de la convivencia ciudadana. Algo que es muy caro en Uruguay y que no podemos darnos el lujo de perder.

Afortunadamente el pasado jueves 14 se supo que el INAU también presentó denuncia penal por los hechos ocurridos durante la marcha para que se investigue la responsabilidad de la organización en “manifestaciones antisemitas de ocio y discriminación”. En el comunicado del INAU se señala que "es lamentable que, en este caso, se hayan realizado ataques antisemitas de odio y discriminación utilizando a niñas como instrumento. Por tal motivo, el INAU ha tomado la decisión de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía con el fin de que se formalice la responsabilidad de los implicados en la organización que recurrió a niños y adolescentes para cometer delitos contra la paz pública, tipificados en el artículo 149 bis del Código Penal". Para el INAU, "no se puede tolerar el uso de niños y adolescentes en actos que promuevan la violencia".

Resulta categórica la denuncia del INAU y muy acertada pues además de denunciar la discriminación, el antisemitismo y el discurso del odio, pone énfasis en que es intolerable el uso de niños para cometer estos delitos. Y vaya si tiene razón. No solo en la ejecución durante la manifestación sino en la preparación de la misma. Se imagina el lector lo que habrá sido la “pedagogía de la preparación” del susodicho muñeco?¿Como se les explicó a los niños la simbología de la estrella de David y la lanza que atraviesa el muñeco? Porque indudablemente este no surgió de la nada sino que fue construido por esa organización que pretendió llevar un mensaje muy claro a la marcha y hacerlo con niñas. Algo sumamente grave.

Circula en redes sociales un video donde se observa la construcción del muñeco entre cantos y bailes. Da escalofríos verlo. Por ello, tiene razón el INAU en señalar que “no se puede tolerar el uso de niños y adolescentes en actos que promuevan la violencia, ni se contribuya a validar o reforzar conductas que contradigan los valores esenciales para el sano desarrollo de un individuo como miembro de la sociedad”.

Muy oportuna, pues, esta intervención del INAU. Esperemos que ahora la justicia se pronuncie y que los autores de estos hechos reflexionen a dónde conducen los mismos. Flaco apoyo a la causa palestina (que no es la causa de Hamas, por cierto) es fomentar el odio antisemita. Y peor hacerlo arrastrando a niños en esa acción. Y más flaco apoyo a la causa de la mujer es mezclar conflictos políticos complejos. Es desvirtuar el Día Internacional de la Mujer.