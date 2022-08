James Franco como Fidel Castro: la polémica en EE.UU. por la elección del actor californiano para interpretar al líder de la Revolución cubana

El responsable de prender la chispa de la polémica fue el actor colombiano-estadounidense John Leguizamo, quien mostró su indignación por la elección de Franco —nacido en California en 1978 y con ascendencia portuguesa, sueca y judía— para interpretar al fallecido líder cubano en un post de Instagram el viernes.

"¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? ¿Cómo es que Hollywood, además de excluirnos, también robe nuestras historias?", empezó preguntándose Leguizamo, quien en su día presentó en Broadway una obra que llevaba por título Latino History for Dummies ("Historia latina para idiotas").

"¡No más apropiación de Hollywood y de los streamers! ¡Boicot! ¡Esto está mal! Además es muy difícil contar una historia sin engrandecerla, lo que estaría mal. No tengo ningún problema con Franco, pero él no es latino", concluía su aserto.

Se refería al filme independiente "Alina de Cuba", cuyo rodaje se prevé comenzará este 15 de agosto en las ciudades colombianas de Cartagena y Bogotá y estará basado en la historia real de Alina Fernández, una exiliada cubana que descubre que es hija de Castro.

Contará con la actriz Ana Villafañe para encarnar a la hija del líder de la Revolución cubana, y con Mía Maestro en el papel de Natalia Revuelta, su madre.

Al rechazo de Leguizamo se han sumado otras voces.

"Wtf es esto…", escribió por ejemplo la actriz Jess Darrow, quien le puso voz a Luisa Madrigan en "Encanto", en respuesta al post de Instagram.

Por su parte, Jeff Torres, también de origen latino, señaló la falta de oportunidades para los actores como él en la industria: "Estoy haciendo pruebas para otro narcotraficante latinoamericano cualquiera y James Franco va en serio a hacer de Fidel Castro".

I’m auditioning for another generic Latin-American drug dealer and James Franco is dead ass playing Fidel Castro. Latinos gettin’ done dirty af out here and everywhere. Damn lol