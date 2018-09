Jimmy Fallon y Justin Bieber se colaron de incógnito en el Central Park

Como parte de The Tonight Show With Jimmy Fallon, el presentador y Justin Bieber se colaron en el famoso Central Park de Nueva York a realizar uno de los musical photobomb vestidos de traje, bajo grande lentes negros de sol y un frondoso bigote postizo.

El musical photobomb es un segmento del programa de Fallon en el que él y una estrella invitada se cuelan en diferentes sitios de Nueva York mientras bailan al ritmo de una canción determinada. En este caso, el invitado fue Bieber y la canción What do you mean?, que el artista publicó en 2015.

Luego de finalizado el baile, y después de recorrer los lugares más icónicos del parque de la ciudad, ambos se quitaron el "camuflaje" y posaron junto a los fanáticos que los rodearon y que le pidieron fotos y autógrafos.

