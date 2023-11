Josema contó que volverá al fútbol uruguayo, opinó del regreso de Suárez y dijo que en la cancha se siente un payaso de circo

El zaguero de la selección uruguaya, José María Giménez, llegó este martes procedente de España y brindó una entrevista al programa "Living" de AUFTV y habló de varios temas.

El futbolista no pudo estar en los primeros cuatro compromisos de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, debido a que fue suspendido en el encuentro contra Ghana.

"¿Ganarle a Argentina en la hora o ganar 3-0?", le preguntaron. Y Josema contestó con una sonrisa: "La primera, sería hermoso.Ganar sería la respuesta".

Y agregó: "Los clásicos son competitivos, mucho trabajo físico y mucho trabajo mental. Después,el que tenga menos errores lo va a ganar".

El zaguero sostuvo que habló "con Bielsa,pero ahora no aún personalmente". Acerca del regreso de Luis Suárez a la celeste expresó que "se lo ganó. Méritos tiene como para estar acá y así fue recompensado".

Consultado acerca de cómo vivió los cuatro encuentros que no pudo estar debido a la suspensión, dijo: "Me comía las uñas, porque tenía unas ganas bárbaras de estar acá con ellos. Un error mío en el Mundial hizo que no pudiera estar en los primeros partidos de Eliminatorias. Hay que aprender de ello. Los vi con mucha energía, mucho entusiasmo y muchas ganas de defender la camiseta, como la defendieron".

También habló de la posibilidad de poder compartir zaga con Ronald Araujo.

"Ojalá tengamos la oportunidad de compartir en la cancha. Ronald es un grandísimo jugador, lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Si me toca compartir la cancha con él, aprovecharlo y disfrutar".

Fue consultado asimismo respecto a si es nombrado capitán de la selección uruguaya para estos dos partidos contra Argentina y Bolivia.

"Sería un orgullo tremendo. Al final son tantos años acá, que imaginarse ese momento puede ser algo increíble, único. El tiempo dirá".

Por otra parte, le preguntaron por otro deporte que le guste sin ser el fútbol.

"La pesca", contestó y se hizo un silencio. "¡Es un deporte! Tengo varias cañas diferentes. Para pescar peces grandes y lo que me gusta a mí, el 'cafishing' que es con carpa, y de eso tengo 12 cañas, pero siempre uso las mismas tres".

Contó que el pez más grande que pescó es "un sirulo de 1,95 metros. Tengo fotos, por si no me creen".

"¿Lo más lindo de ser futbolista? "Uf...Cuando entrás a la cancha y ves toda la gente, que al final parecemos los payasos del circo, estamos ahí y toda la gente nos mira. Al final tiene su lado lindo".

Josema indicó que el Maestro Óscar Tabárez "significó mucho. Fue un guía total de mi carrera al cual le estoy totalmente agradecido y los momentos que compartí con él, fueron increíbles".

Dijo que le gusta la música romántica y su artista preferido "es Carlos Rivera".

Admitió que quiere volver "a jugar al fútbol uruguayo, porque quiero cumplirle un sueño a una persona que quiero mucho".

"Tengo la ilusión y muchísimas ganas de competir en la Copa Libertadores, que no lo hice, si se puede ganar, mejor, pero no es algo que al final no me deje dormir", agregó.

Fue consultado a su vez con relación a si le gustaría jugar en la Premier League. Esto dijo: "Es una liga muy linda, muy competitiva, soy joven todavía, quién sabe. Soy joven, parece que no, pero sí".

Le pidieron que eligiera a tres futbolistas que juegan en su puesto y no dudó de entrada: "No los digo ordenadamente pero Ronald (Araujo), sin dudas. (Piensa) Hasta que se lesionó, Militao y hay muchos buenos".

Aquí se puede ver el video: