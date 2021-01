Josema Giménez confesó qué le dijo a Diego Godín cuando se fue del Atlético

José María Giménez cumplió 200 partidos con la camiseta de Atlético Madrid y en una entrevista-homenaje que le hizo el club, el uruguayo repasó los momentos más importantes.

Expresó que su debut oficial con la camiseta rojiblanca se dio en una "semana redondita" porque también había debutado con la selección y recordó lo que le dijo a Diego Godín, cuando se fue para el fútbol italiano en 2019: "Cuando me entero que Diego sale, lo primero que le dije fue, 'me dejas la 2'. Si bien es un número, para mí es importante porque lo llevó un jugador que hizo mucha historia en el club, que es querido, y al final uno siente también una presión por llevar ese dorsal".

También habló de Toledo, su lugar de nacimiento: "Es mi pueblo y siempre está presente, porque uno no se olvida de donde salió, donde caminó, la gente que conoce, parece una simple camiseta rayada, pero tiene mucho más valor", indicó sobre la camiseta que suele usar por debajo de su ropa de jugador.

Actualmente es el capitán del equipo, algo que lo llena de orgullo: "Llegué muy chico acá, muy joven y tener el estatus de capitán para mí y mi familia es muy importante. Por suerte tenemos un grupo con muchísimos líderes, capitanes sin cinta y eso ayuda para que sea más fácil".

Y entre otros recuerdos, habló del primer gol que convirtió en Atlético: "Fue contra Elche; miré para atrás vi que no tenía posibilidades de cabecear y fui para adelante. No quise pegarle fuerte para no mandarla a las nubes y la toque, no sabía lo que era hacer un gol oficial porque en Danubio no había hecho ninguno y no sabía como celebrarlo, hice tantos gestos".

Atlético de Madrid lidera la liga española y el próximo domingo enfrenta a Cádiz.