La Academia respondió a la ausencia de Luke Perry en el In memoriam de los Oscar

Es una tradición del Oscar, tanto como los montajes de presentación de los nominados y la alfombra roja. El segmento In memoriam es un momento ineludible de la ceremonia, es el homenaje a las estrellas y obreros de la industria cinematográfica tanto de Hollywood como del resto del mundo que han muerto entre entrega y entrega. Y también es tradicional que queden afuera algunas figuras, que son inmediatamente reclamadas por el público.

La desafortunada distinción le tocó este año al actor Luke Perry, que murió de un infarto a los 52 años, y su colega Cameron Boyce, un joven actor célebre sobre todo por su trabajo en películas de la factoría Disney. Después de los reclamos, la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas, la institución que organiza y entrega los premios Oscar, publicó este martes un comunicado en el que aclara por qué en la ceremonia del domingo no se incluyó a Perry (que además tenía un papel en una de las nominadas a Mejor película, Había una vez...en Hollywood) y a Boyce.

La respuesta, en la que se aclara el proceso de selección para el In memoriam, no tuvo demasiado tacto. "La Academia recibe cientos de solicitudes para incluir a personas queridas y a colegas de la industria en el segmento In memoriam de los Oscar. Un comité ejecutivo que está integrado por representantes de cada uno de los rubros que integran la Academia estudia la lista y hace la selección para lo que se va a ver en televisión teniendo en cuenta que hay un tiempo limitado para el segmento. Todas las solicitudes están publicadas en Oscar.com y seguirán ahí durante todo el año. Luke Perry y Cameron Boyce son recordados en la galería de Oscar.com", dice el texto publicado por el portal de la revista especializada The Hollywood Reporter.

En definitiva, la Academia reconoce que los dejó afuera a propósito porque juzgó que había otras figuras que debían estar en el montaje, aunque no fueran conocidas por el gran público. Quienes sí estuvieron, por ejemplo, fueron el basketbolista y ganador de un Oscar, Kobe Bryant, el legendario actor Kirk Douglas, y la cineasta francesa Agnes Varda.