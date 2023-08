La carta de Astesiano a su hermano: "Recibí una condena inflada. Me agarraron de cabeza de turco"

El exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano le escribió una carta de puño y letra a su hermano en la que asegura que durante el juicio en su contra nunca se sintió “representado” y que recibió una “condena duplicada o hasta triplicada”. El excustodio presidencial reafirma que va a escribir un libro sobre el tema y agrega que firmó el acuerdo judicial porque la situación era “inaguantable”.

Astesiano llegó a un acuerdo abreviado por el que fue condenado a cuatro años y medio de prisión y a pagar una multa por los delitos de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias por todas las que causas en las que se lo investigó.

“El día anterior a la firma, mi representante legal (Marcos Prieto) me dijo que no había nada, que solo era humo. Al día siguiente esto se convirtió en una condena desproporcionada, inflada para la tribuna, pur la galeri (sic). Me agarraron de cabeza de turco”, dice la carta a la que accedió El Observador.

Astesiano se desempeñaba como jefe de la seguridad presidencial de Luis Lacalle Pou y fue detenido en setiembre de 2022 por ser parte de una red que tramitaba pasaportes uruguayos para rusos con partidas de nacimiento falso.

“Nunca existió pasaporte alguno, nunca hubo una asociación. Es más, nunca nadie me dijo que querían pasaportes truchos, nunca. Solamente querían agilizar un trámite lo cual quedó comprobado que nunca gestioné nada y consta en actas”, dice el excustodio del presidente y hace referencia al pasaje de la acusación de la exfiscal del caso, Gabriela Fossati, que dice que Astesiano no realizó ninguna “gestión efectiva” para el grupo.

Para el excustodio toda su investigación “fue armada y orquestada” con el propósito de generar “distorsión mediática”. “Pensalo bien si no es así. El tiempo me va a dar lugar a que se sepa todo y así va a ser. La verdad es hija del tiempo”, asegura en la carta.

Astesiano asegura que firmó el acuerdo porque “no aguantaba más” la “presión mediática, la tortura psicológica, el desgaste mental y emocional”. “No tuve más alternativa, parece que estaban encarnizados conmigo”.

“El día que firmé fue la gota que derramó el vaso, me llevaron en una H1 con los asientos trancados, me sentaron en la segunda fila engrilletado (pies y manos), me hicieron bajar afuera de fiscalía en la calle cosa que nunca más, aun con lo mediático del proceso, me piden que pase por arriba de los asientos encadenado, una maniobra imposible, se me bajan los pantalones por la incomodidad de salir de ahí”, relata Astesiano en la carta.

El excustodio le pide perdón a su familia por haber firmado. “No conozco ser humano que aguante tanto escarnio público. A mi salida vas a saber más, negro. En el libro va a estar todo, ustedes tranquilos”, cierra.