La contundente respuesta de Sebastián Giovanelli a Diego Polenta: "No le voy a permitir que me trate de mentiroso"

Sebastián Giovanelli respondió este viernes en 100% deporte de Sport 890 a los dichos del capitán de Nacional, Diego Polenta, que apuntó contra él este jueves en conferencia de prensa luego de que el periodista revelara una pelea interna del plantel.

Este jueves, el director técnico de Nacional, Álvaro Recoba, convocó a una conferencia de prensa para hablar sobre el complicado momento del equipo tricolor. En un momento de la conferencia, el plantel ingresó y tomó la palabra, a través del capitán Diego Polenta, que se refirió a la supuesta pelea entre él y uno de sus compañeros luego del partido entre Nacional y Fénix del pasado lunes, que terminó 1-1 y prolongó la crisis deportiva del equipo.

Allí, Polenta desmintió que haya existido una pelea en el plantel y apuntó contra Giovanelli por informar sobre un supuesto incidente. "A mí no me van a ensuciar y al plantel menos. Al plantel menos porque no me la llevo. No tengo nada que ocultar. Si salió una mentira tan grande dentro del plantel, tarde o temprano se sabrá, esto es chiquito, todos nos conocemos", aseguró el capitán tricolor.

"Si sigue diciéndolo, es un mentiroso", cargó Polenta. "Para nosotros es una falta de respeto, a nuestro plantel. De acá a que haya un problema de grupo dividido, no se la llevó a ninguno. Ni a Seba, ni a ninguno. Según él salió del plantel; si salió de acá el que le está informando no quiere estar en Nacional", disparó.

En 100% Deporte, el programa que conduce junto a Federico Buysán en Sport 890, este viernes Giovanelli respondió a esos dichos, y contó como llegó a la información que dio a conocer el martes.

"Me entero de esto dos horas después del partido, y no hago nada con el dato hasta que intento confirmarlo. Cuatro fuentes me lo confirmaron, tres de adentro del vestuario y una de afuera", reveló Giovanelli.

El periodista reconoció haberse equivocado en una primera instancia, al hablar de que la pelea había sido a puñetazos, algo que luego aclaró que no había sucedido, sino que el intercambio fue de "manotazos" o "cachetazos", según las fuentes.

"Polenta me llamó, primero para desmentir todo, y lo entendí, él después quiso que le dijera quién me lo había contado, y no se lo dije ni a él ni a gente de su entorno que me llamó después y me confirmó el dato que tenía", agregó Giovanelli. "Si algo me ha caracterizado en mis 25 años de carrera es la información, estoy donde estoy por mi información, tengo mi opinión como la tienen muchos colegas, pero mi característica es la información, y jamás revelé una fuente. Me deja tranquilo haberlo confirmado con cuatro personas y después con cinco, por esa persona del círculo de Polenta que me lo confirmó también, me dijo manotazos".

En la conferencia, el capitán de Nacional contó que su hijo le había preguntado por el incidente, y que eso había sido una de las consecuencias más molestas para él de toda la situación. "Tener que bancarme ayer que mi hijo me preguntara con quién me había peleado, no. Se metieron con lo más sagrado que tengo", dijo el jugador.

Sobre ese punto, Giovanelli dijo: "Entiendo a Polenta cuando dijo que el hijo le preguntó con quién se había peleado, a mí me pasa todos los fines de semana con mi hijo de 15 años que me pregunta lo mismo, eso nos pasa a todos los que somos públicos. No me sentí atacado por Polenta, sí me sorprendió la forma y la trascendencia que le dio a esto, porque en la charla que tuve con él le dije que hable con el plantel, fui yo el que le sugerí que lo hiciera porque esta información había venido del vestuario. Sí me sorprende la actitud posterior, aunque entiendo la molestia porque a mí tampoco me gustaría que se filtre algo desde el interior", afirmó.

"No le voy a permitir a Polenta ni a nadie que me tilde de mentiroso, porque no lo soy. Si dije piñas, y después tuve que aclarar que eran manotazos, reconozco ese error. Pero mentiroso no soy. No lo voy a decir si alguien no me lo dice de adentro del vestuario. No hablé de mal comportamiento, no hablé de aspectos personales, hablé de un líder que se molesta por un cambio de camisetas y mete dos manotazos. Al revés, si el equipo es un desastre, no levantan las patas, y él como líder se enoja por un cambio de camiseta, está perfecto. No hablo de lo personal, esto es una reacción deportiva. No es natural, no es lo mejor, pero no es una inconducta, es la reacción de hombres enojados porque no les están saliendo las cosas en un contexto deportivo", dijo Giovanelli.

El periodista también criticó la decisión del plantel tricolor de no hablar con otros periodistas de su medio. "Me molesta que Polenta ponga de rehén a mis compañeros y al medio donde trabajo. Si no quieren hablar conmigo está perfecto, pero los demás no tienen nada que ver. El dato lo traje yo, y no dije nada antes a mis compañeros porque lo terminé de confirmar al aire".