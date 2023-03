La costumbre que intentó imponerle Martín Cáceres a Chicharito Hernández en Los Ángeles

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, actualmente es jugador de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El futbolista es compañero en ese equipo de los uruguayos Martín Cáceres y Gastón Brugman.

La semana pasada, mientras jugaban Bayern Múnich ante Paris Saint-Germain la revancha por los octavos de final de la Liga de Campeones -en el encuentro que quedó eliminado el equipo de Lionel Messi, Kylyan Mbappé y Neymer- de dicha competencia, Chicharito se prestó a una entrevista a través de Twitch con el Kun Agüero.

Agüero le dijo que estaba tomando un mate en ese momento -mientras opinaban del partido- y le consultó si le gustaba.

"No, yo soy del café, Kun", dijo Chicharito.

Y luego agregó: "Sí me he echado unos mates, pero uruguayos últimamente, porque aquí estoy con Martín Cáceres y Gastón Brugman. Mates uruguayos he probado, pero no me encanta".

Aquí se puede ver el video: