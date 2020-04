La crítica de Lacalle a algunas mutualistas: mirá la conferencia completa

El presidente Luis Lacalle Pou realizó este miércoles una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Allí, además de actualizar los datos de casos positivos de coronavirus en el país, también hizo mención a algunas mutualistas.

Your browser does not support HTML5 video.

A su vez, el mandatario señaló que no fueron oportunas las renuncias masivas que se produjeron en ASSE. "No nos alegra", dijo el mandatario y agregó que son "momentos de fuerte tensión en lo que hace a la sanidad nacional". "No quiero juzgar la actitud, pero no me parece oportuno en el momento que estamos viviendo", insistió

También habló de la vuelta a clases en más de 300 escuelas rurales.