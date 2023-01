La deuda global de gobiernos, bancos, empresas y hogares alcanzó un récord de US$ 300 billones

La deuda global alcanzó un récord histórico de US$ 300 billones, lo que representa un apalancamiento de casi el 350% con relación al Productos Bruto Mundial, tendencia que se estima continuará durante con un incremento de al menos un 5% adicional hasta 2030 como consecuencia de la suba de las tasas de interés y la desaceleración de la economía mundial.

El cálculo de la deuda y la estimación de su evolución forman parte de un informe producido por la calificadora de riesgo Standard & Poors, en donde se advierte sobre la consecuencias del récord de apalancamiento para gobiernos, corporaciones financieras, empresas y hogares.

"La deuda global ha alcanzado un récord de 300 billones de dólares, o un apalancamiento del 349% sobre el producto interno bruto, lo que se traduce en 37.500 dólares de deuda promedio para cada persona en el mundo frente a un PIB per cápita de sólo 12.000 dólares", precisa el documento.

Según S&P, "el apalancamiento de la deuda pública de los gobiernos respecto del PIB creció agresivamente, en un 76%, a un total de 102% del PBI, entre 2007 y 2022". El estudio consigna que "el servicio de la deuda se ha vuelto más difícil, ya que los fondos federales y las tasas del Banco Central Europeo (BCE) aumentaron un promedio de 3 puntos porcentuales en 2022", lo que implica la suma de "3 billones de dólares anuales adicionales".

Desde la óptica de la calificadora, se necesitaría "un gran reinicio en la mentalidad de los formuladores de políticas y una aceptación (por parte) de la comunidad" de la nueva realidad, que llevará a un cóctel de medidas como “préstamos más cautelosos, gastos excesivos reducidos, reestructuración de empresas de bajo rendimiento y amortización de la deuda menos productiva”.

Con relación a las empresas, en especial las grandes corporaciones, el estudio hace foco en China, país que según S&P es "motivo de especial preocupación, ya que su deuda representa un tercio de la deuda corporativa mundial”. En este sentido, el informe señala que una muestra de más de 6.000 corporaciones chinas dio como resultado, en base a resultados de 2021, que la deudas de cada las compañías era seis veces mayor que las ganancias, un ratio que casi duplica el nivel mundial.

Con respecto a los hogares y el sector financiero, el informe precisa que "el apalancamiento de las familias creció solo un 7%, hasta el 64% en relación al PIB; mientras que el sector financiero se mantuvo plano, en un 85% del PIB". En cuanto a las proyecciones, S&P indicó que sobre la base del escenario actual “el apalancamiento total de la deuda global crecerá un 5% para fines de 2030”, una tasa de crecimiento similar al período de ocho años previo a la pandemia.

En un escenario pesimista, la consultora advirtió que "si los prestamistas globales asumen libremente más deuda menos productiva, porque los gobiernos ceden a las demandas populistas o los prestamistas están demasiado desesperados por reservar activos, la relación Deuda-PIB podría llegar a un 391%". En un escenario optimista, en el que los gobiernos deciden colectivamente reducir los niveles de apalancamiento a niveles anteriores al Covid-19, “la relación Deuda/PIB se reduciría un 8% hasta el 321% para finales de 2030".

Por su parte, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió sobre el impacto del endurecimiento de las políticas monetarias de los principales bancos centrales en países con alta carga de deuda y en la actividad económica de las principales economías del mundo.

En declaraciones a la prensa, la funcionaria ratificó que la desaceleración de este año será mayor a la anticipada por el FMI en su último informe de octubre de Perspectivas Económicas Mundiales, en el cual se estimó que el mundo crecerá un 2,7% frente al 3,2% del año pasado. Pese a ello, adelantó que en el próximo reporte, que se publicará a fines de este mes, no se espera una gran corrección a la baja.

Georgieva agregó que “el impacto del endurecimiento de las condiciones financieras todavía está por llegar en términos de desempleo”, y enfatizó que las tensiones entre la inflación, los salarios y la desocupación pueden traducirse en “más tensiones entre empleadores y trabajadores” y en un “peor clima” social. "La inflación sigue siendo terca y, en ese sentido, los bancos centrales no han terminado su trabajo", agregó en referencia a las subas de las tasas de interés adoptada por los principales bancos centrales.

En lo inmediato, no solo las empresas y los hogares comienzan a sentir el impacto de una economía global tambaleante. Los bancos más importantes de Estados Unidos dieron a conocer sus informes de ganancias 2022, balances que exhiben ingresos menores comparados con los del año anterior en la mayoría de los casos.

Es el caso del estadounidense JP Morgan Chase, que obtuvo un beneficio neto de US$ 36.676 millones, lo que equivale a una caída del 22% respecto a 2021. También del Banco Wells Fargo, que declaró un beneficio un 40% inferior en el mismo período, al situarse en US$ 12.067 millones. Por su parte, el Citigroup obtuvo un beneficio de US$ 14.845 millones, con una caída del 32%; mientras que el Bank of America, con una caída del 14,9%, reportó una ganancia neta de US$ 26.015 millones.

(En base a informes de AFP, Standard & Poors y reportes de los bancos a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).