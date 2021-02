La era de la voz: el fenómeno de Clubhouse que Facebook y Twitter quieren copiar

La era de la interacción y el consumo a través de imágenes en redes sociales a la que nos acostumbraron Instagram, TikTok y los contenidos multimedia de las diferentes plataformas tiene un nuevo competidor: la propia voz.

Atrás van quedando los textos y los caminos se van abriendo para la comunicación oral. Y con ella, una nueva etapa en internet.

Si bien los audios de WhatsApp están incorporados a la interacción diaria desde hace tiempo, en los últimos meses han comenzado a generar atracción las plataformas dedicadas exclusivamente a la voz.

Clubhouse ha sido una de las más renombradas, aunque aún está en fase de startup en un formato privado y solo está disponible para iOS. En la app el usuario debe recibir una invitación y al ingresar puede iniciar o escuchar conversaciones en diferentes rooms.

En las salas puede haber desde dos personas a 5.000. Las conversaciones son abiertas o privadas, y según el caso cuentan o no con un moderador que ordena la conversación. No hay fotos, no hay videos, ni GIFS. Solamente está la voz de los usuarios.

El concepto que está detrás es el de FOMO ("fear of missing out", es decir, "miedo de perderse"). En resumen, si no estás conectado cuando se produce una conversación, te la pierdes. No hay feed, ni un muro. Es en vivo o no es.

Clubhouse se está preparando su lanzamiento masivo

Aun en su formato privado, Clubhouse capta de a dos millones de usuarios por semana, y este crecimiento emparentado con una nueva forma de comunicación despertó el interés de los gigantes de las redes sociales, que buscan la manera de retener seguidores y ofrecer nuevas funcionalidades que estén a la vanguardia.

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, participó el domingo en una sala de Clubhouse y según informó The New York Times, el CEO está interesado en la interacción a través de la voz, por lo que ya puso a trabajar a un equipo de desarrolladores para crear una herramienta que permita la comunicación por voz, como la nueva red social.

Facebook no hizo ninguna confirmación ni realizó comentarios sobre el tema, pero no sería la primera vez que la compañía incluye una nueva función similar a herramientas exitosas de otras plataformas.

Pero, además, el gigante propiedad de Facebook no es el único interesado. A mediados de noviembre del año pasado, Twitter anunció el lanzamiento de las stories (llamadas "fleets" dentro de la red), pero comunicó que estaban trabajando en otro espacio que permitiría crear chats de mensajes de voz para comunicarse con hasta diez personas.

"Spaces" sería el nombre que llevaría esta nueva herramienta en la red del pajarito, y los usuarios también podrían elegir, como en Clubhouse, si participar como oyentes o conversadores activos.

Nueva era

Los signos no verbales hace tiempo vienen reemplazando al texto en internet: el intercambio de fotos, videos, memes, gifs y stickers. "Emoji" fue incluso la palabra del año 2019.

Ahora parece que es el tiempo de la voz. Bchiri vaticinó a AFP que en el futuro nuestros nietros no tendrán teclados. "No necesitarán interactuar con las máquinas de esa manera. Todo se hará con comandos de voz o simplemente pensando en una tarea", explicó.

Los famosos audios de WhatsApp, Clubhouse y las versiones que están creando Facebook y Twitter no son los únicos ejemplos.

Los gamers conocen de sobra Discord, una app que funciona a través de un servidor y que permite a los usuarios interactuar a través de textos, videollamadas o conversaciones de voz en vivo y en grupo, algo esencial para los amantes de los videojuegos que pretenden comentar y conversar mientras se divierten, pero no pueden hacerlo escribiendo.

La espontaneidad y la naturalidad de la conversación de voz parece ser una ventaja prometedora que atrae a los usuarios, en unas redes sociales hasta ahora caracterizadas por el anonimato.