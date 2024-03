La fascinante historia de Davenport, el precursor del fútbol de Peñarol y el autor del primer gol del club

El ferrocarril, la villa que lleva su nombre, muchas cosas hacen a la pertenencia de Peñarol como tal. Desde las épocas en las que la institución nació en setiembre de 1891 con el nombre de Central Uruguay Railway Cricket Club (CURCC), el mismo se ha transformado en uno de los grandes del fútbol uruguayo, de América y del mundo.

Pero fue justamente el fútbol el que lo hizo conocido en todo el orbe. Ningún otro deporte dentro del club se acercó.

¿Cómo fue que Peñarol empezó a jugar al fútbol? ¿Cuándo? ¿Quién o quiénes fueron los responsables?

Una investigación que llevó a cabo la Comisión de Historia y Patrimonio del club, con Eduardo Cicala y Álvaro Cabrera a la cabeza, llegó a los orígenes y al nombre de Arthur Davenport como el principal responsable de que los aurinegros se decidieran por jugar al fútbol, además de ser el autor del primer gol en la historia de la amarilla y negra.

Según los datos que recabó Cabrera en su investigación, Davenport nació el 8 de mayo de 1867 en Ormskirk, localidad del condado de Lancashire, a poca distancia de Liverpool y era hijo de una madre soltera, por lo que nunca conoció a su padre.

Arthur Davenport en su juventud en Montevideo

En la década de los años de 1880, emigró hacia Montevideo y con el tiempo, ingresó como empleado administrativo de la Central Uruguay Railway Co. y fue con su pluma que se escribió el primer testimonio de la existencia del club aurinegro, ya que como primer secretario tuvo la responsabilidad en el Acta Fundacional.

“Davenport fue el primer secretario del club, jugó al fútbol en el primer once que tuvo el club en 1892 y además descubrimos recientemente que fue el principal responsable de que Peñarol tuviera fútbol”, explicó Cicala a Referí.

La asamblea en la que se votó jugar fútbol en el club fue el 5 de mayo de 1892, aunque el primer movimiento de fútbol se había llevado a cabo contra el English High School dos días antes, el 3 de aquel mes, a manera de práctica ya que no se completaron los 90 minutos. “Tiene su lógica, fue un primer movimiento (no se cumplieron 90 minutos) y luego algún otro, pruebas para ver si se estaba en condiciones de armar un once y aceptar el desafío de Albion”, agrega el historiador aurinegro.

El English High School era al que había llegado en 1884 William Leslie Poole para dar clases de “inglés”, una especie de historia y literatura de Inglaterra juntas. Participó de la fundación de Albion, fue socio de Peñarol y segundo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en 1901, el segundo de la historia detrás de Percy D. Chater que era de Peñarol.

Aquel primer partido de fútbol de Peñarol, del 5 de mayo de 1892 ante English High School se jugó en las canchas de Punta Carretas. Davenport jugó como centrodelantero y convirtió el primer gol aurinegro en la historia.

Eduardo Cicala, uno de los historiadores de Peñarol, con el cuadro de Arthur Davenport en el Museo de Peñarol

En 40 minutos de fútbol, los aurinegros ganaron 1-0 y el primer gol de su historia lo convirtió Arthur Davenport. Según datos de Richard Gutiérrez, Peñarol formó con George Hopkins; John McGregor (capitán), Julio Negrón; John Doull, Alfredo Jones, Richard Doull; Percy Chater, John Woosey, Tomas B. Davies, Herbert Sagehorn y Arthur William Davenport.

El primer encuentro formal en la historia de Peñarol fue también ante el mismo rival, el 11 de mayo de 1892, y también en Punta Carretas, los mirasoles vencieron 3-2. Otra vez, el primer tanto del partido lo convirtió Davenport. Los otros dos fueron de Woosey y de Davies.

Peñarol formó con Peter Sedgfield; John McGregor (capitán), Peter Desham; John Doull, Alfredo Jones, Richard Doull; George Hopkins, John D. Woosey, Tomas B. Davies, Herbert Sagehorn y Arthur W. Davenport.

“Lo apodaban ‘El Terrible’ por su potente remate”, dice Álvaro Cabrera a Referí.

La foto que le pidió el hijo a Arthur Davenport para que fuera enmarcada

Y agrega: “Davenport tenía 25 años. Estuvo presente en una decena de partidos entre mayo de 1892 y agosto de 1893”.

Se jubiló en 1929 y regresó a Inglaterra. En 1939 fue nombrado Socio Honorario de Peñarol.

“Con motivo del 61 aniversario del club regresa de visita a Uruguay en 1952 para recibir un homenaje, siendo agasajado en Los Aromos en un evento con la participación de las autoridades del club, Leonard Crossley y John Harley, entre otros”.

El diario El Bien Público de 1952 anuncia el homenaje a Arthur Davenport en Los Aromos

El diario El Bien Público de ese año, señala los detalles del homenaje y que el costo del tícket es de $ 5.

Davenport como dirigente

La primera memoria y balance del club, firmada por Davenport data de 1893, sobre la temporada 92-93. Fue publicada en inglés en la prensa argentina, en River Plate Sport & Pastime.

En esta breve memoria y balance, se confirma la práctica de tenis en Peñarol.

Una revista partidaria de Peñarol en 1952, informó sobre el homenaje que el club le realizó a Arthur Davenport en Los Aromos

Según la transcripción de la misma, ”la segunda reunión general anual de los miembros de este club, se llevó a cabo en la Oficina de Mercancías de la Estación Central, en la noche del sábado 16 de setiembre de 1893. Presidió el Sr. Frank Henderson”.

Y agrega: “En cumplimiento del art. 3 de las reglas del Club, ahora presentamos el informe para el año que terminó en setiembre de 1893. (…)”. Fútbol: Se han jugado y perdido siete partidos contra extranjeros, lamentamos tener que decirlo, aunque no nos sorprendió en lo más mínimo, teniendo en cuenta que no hemos podido tener ni un partido de práctica, por lo que no se podría ver otro resultado. Bien se ha esperado. También tuvimos la desgracia de haber perdido temporalmente a dos de nuestros mejores jugadores, lo que nos perjudicó mucho. Esperamos que el año que viene tengamos más éxito, ya que estamos convencidos de que tenemos entre nosotros hombres con una gran habilidad en el campo del fútbol, que, con la práctica, sin duda harán un mejor espectáculo. (…) El Albion Football Club, como agradecimiento a nuestra hospitalidad, ofreció a nuestro equipo de fútbol una cena para cerrar la temporada, que transcurrió muy agradablemente, habiendo pasado una velada muy agradable con ellos”.

Arthur Davenport en Montevideo trabajando para el ferrocarril

Respecto a la tesorería, dice que “la situación financiera del Club se encuentra en condiciones satisfactorias, quedando un saldo de $ 208.62 para trasladar al próximo año. De esta cantidad, sin embargo, en breve tendremos que pagar $ 93 de renta del terreno para el año que finaliza en julio de 1893. Tenemos a la mano un stock de gorras, telas y materiales de cricket, de los cuales se han vendido $ 300 al Montevideo Cricket Club, pero esta cantidad aún no se ha cobrado, por lo que en la actualidad tendremos un saldo de caja de $ 115,62, y stock (para venta a socios) valorado en $ 60”.

”Se procedió entonces a la elección del nuevo Comité para el año siguiente. El Sr. Hudson manifestó que dado el apoyo que siempre ha brindado el Sr. Henderson al Club, los socios no podían menos que reelegirlo como su presidente, y esto fue votado por aclamación”, añade y lo firma el secretario Arthur William Davenport.

Cómo fue la investigación de las cartas de Davenport

Álvaro Cabrera consiguió a través de un familiar de Davenport, tres cartas en las que habla de varios temas y sobre todo, de Peñarol.

“Descubrimos recientemente gracias a estas cartas la importancia que tuvo Davenport en el surgimiento del fútbol en Peñarol”, explicó Cicala.

John Woosey estaba en Albion y le preguntó a su primo, el propio Davenport si no podían armar un equipo para jugar. “Entonces Davenport habló con Roland Moor y en una asamblea, se puso a votación jugar al fútbol o al rugby, y el fútbol ganó la votación”, añade.

Cabrera habló a su vez, de cómo se contactó con la familia para conseguir esas cartas.

El historiador de Peñarol, Álvaro Cabrera, con las cartas de Arthur Davenport

“Hace tiempo que intentaba rastrear familiares de fundadores. De casualidad, me terminé topando con un nieto que había subido a su página personal, su árbol genealógico. Es un profesor de matemáticas de la Universidad de Exeter y descubrí su vínculo con Davenport. Le mandé un mail y no demoró muchos días y me contestó que era nieto suyo y que estaba a la orden para lo que pudiera aportar, que por suerte era muy importante y nos terminó posibilitando las cartas y la fotografía de él más joven”, indicó.

Y agregó: “A la par de esto, había mandado una consulta a una sociedad histórica buscándolo, encontré eco en una persona que se comprometió en buscar, por más que no lo conocía, y encontró un montón de material. Lo primero que descubrimos era que era hijo de una madre soltera que para la época era algo llamativo. Él vino en 1889 o 1890 y lo hizo solo, pero un primo suyo por la rama materna, John Daniel Woosey, quien no solo también es socio fundador de Peñarol, sino que es el primer jugador uruguayo que jugó en Peñarol, según un estudio que realicé. Esta investigación me llevó meses”.

Arthur, uno de sus hijos, se quedó en Uruguay, y mantuvo correspondencia en la época de la Segunda Guerra Mundial “y hacía referencia al hundimiento del Graf Spee y además, él le pide en una carta al padre una fotografía actualizada, ya que lo iban a nombrar socio honorario y que por favor, lo hiciera sonriendo”.

Las cartas de Davenport

Álvaro Cabrera consiguió que el nieto de Davenport le enviara tres cartas que mantuvo el exdirigente aurinegro, con uno de sus hijos, Theodore en plena Segunda Guerra Mundial.

La primera, data del 22 de diciembre de 1939, cinco días después del hundimiento del Graf Spee en Montevideo

Theodore, desde Montevideo, le escribe a su padre Arthur acerca de su compañía farmacéutica, a la que ha bautizado “Daven”. Comenta que los médicos le preguntan por su padre fundador de Peñarol, que el club lo ha nombrado socio honorario y que le solicitan una foto suya para encuadrar.

La primera de las cartas entre Theorore, con su padre, Arthur Daavenport, de diciembre de 1939

“Como notarás ‘el boliche se llama DAVEN’, nombre que surgió de la brillante idea de cortar Daven/port, y ahora cuando las droguerías llaman, ‘piden que mande Tónico Daven, Elixir Daven, Hipo-Colesterol Daven, Petrolato Daven, Elixir Antiasmático Daven, Thiosulfato Daven’. Es claro que a los médicos les resulta más fácil recordar esto. Más ahora que, la mayor parte de ellos ya conocen mi nombre, y además, aprovechando la volada de que te nombraron ‘Socio honorario del Club Atlético Peñarol Sr. Arturo G. Davenport’, durante los últimos dos o tres meses me preguntan: ‘Che, inglés, ¿es pariente tuyo el fundador de Peñarol?’. ‘Sí, es mi padre’, les contesto. (…) Por cierto, antes de continuar, me han pedido una foto tuya, no puede ser pequeña, pues debe ser enmarcada y colocada en esa misma habitación donde visitaste y viste todas las fotos del grupo que inició Peñarol. La foto debe ser 6x8 pulgadas, y por favor pon una sonrisa. esta solicitud viene directamente del presidente del club; no sé qué pasará si alguna vez vuelves a pisar estas costas pero me dicen: ‘Tu papá es un gran hombre ahora en Peñarol’.

La segunda carta es del 28 de diciembre de 1944.

Otro extracto de una nueva carta entre Theodore y su padre, Arthur Davenport

“El otro día pasé por el Club Peñarol y en la secretaría está tu fotografía, una copia más grande de la que me enviaste, con la inscripción que dice ‘Don Arturo W. Davenport, primer secretario del Club Atlético de Peñarol’. Has sido nombrado Socio Honorario, y yo tengo el diploma para enviarte por correo una vez que el (Océano) Atlántico esté libre”.

Por su parte, la tercera fue escrita por Theodore el 20 de diciembre de 1946.

“Querido papá: recibí su correo aéreo anoche, cuando regresé del viaje a la costa este. Muchas gracias. Sin duda fue muy interesante, especialmente tu historia sobre Peñarol. (…) Después del almuerzo siempre voy al Ateneo en Plaza Libertad, a tomar un café entre hinchas de fútbol; en la mesa están de Nacional y de Peñarol. El debate es cuál es el club más antiguo, por eso hoy les presenté la evidencia número 1, la carta de mi padre. ¿¡Para qué!?... Se la traduje a los muchachos, pero aún hay preguntas que quiero me respondas. La primera es si en 1891 tu jugaste cuando empezaron con el fútbol. ¿Lo hiciste? ¿Usaron entonces las camisetas mitad amarilla y mitad negra? Pregunta número 2: cuando tuviste esa reunión por primera vez en la que fuiste declarado secretario, ¿eran club de cricket o club de fútbol? ¿Cuánto tiempo después de que empezaste a jugar surgió el nombre Peñarol? Nacional afirma que su equipo se originó a partir de Albion y que varios integrantes de Albion empezaron a jugar al fútbol y, como nativos oriundos, querían tener un equipo propio íntegramente industria nacional y así se nombró al club Nacional, y dicen que el C.U.R. Club de críquet cambió su nombre a Peñarol mucho después. Entonces, por favor, cuéntame tu historia nuevamente”.

Las respuestas de Arthur Davenport no se hicieron esperar y la carta llegó pocos días después.

Un nuevo extracto de una carta entre Theodore y su padre, Arthur Davenport

“El C.U.R.C.C. había estado jugando cricket durante bastante tiempo. El Albion Football Club había sido formado por Lichtenberger, Willie Maclean (del Royal Mail), Jack Stewart, etc. Fueron quienes lo pusieron en movimiento. Mi primo Juan A. Woosey (la madre es la señora de Percy Sedgfield), era gran amigo de los Lichtenberger. Se me apersonó con el fin de ver si el C.U.R.C.C. podía conseguir formar un equipo de fútbol que jugara contra ellos, dado que, no había nadie disponible para hacerlo. Inmediatamente me entrevisté con el Sr. Roland Moor para ver si podía hacer algo respecto al tema fútbol. El asunto se trató en la siguiente reunión de la Comisión del Club, y la pelota comenzó a rodar en 1892”.

Davenport también se explaya acerca de cuál fue el primer club en el fútbol uruguayo.

“El ‘Albion’ fue el primer club de fútbol. Nuestro club de fútbol (llamado por nosotros Peñarol), fue el segundo y Nacional el tercero, tiempo después. Muchos de los jugadores del club ‘Albion’ eran los alumnos de las escuelas de Mrs. Ayers y Mrs. Ashes, donde habían jugado cuando eran niños pequeños”.

La foto que le pidió el hijo a Arthur Davenport y que se encuentra en la vitrina del Museo de Peñarol

La respuesta final de Theodore, fue escrita hace decenas de años, y habla de la trascendencia que le daban los uruguayos al fútbol.

“Bueno che, papá, perdoname por preguntar todo esto, pero es parte del tema de hoy. Historia uruguaya, que poco te imaginabas cuando participaste de tu primera asamblea, 55 años después, que el fútbol sería tema principal del día. Si vas a cualquier organismo público un lunes, pasarían horas antes de que te atendieran porque los empleados públicos estarían debatiendo por qué tal y cual de Peñarol fallaron un gol; hay casi 2.5 millones de personas en Uruguay, cuando juegan Nacional y Peñarol hay 80.000 en el estadio, y 2 y1/4 millones con los oídos en los informativos de la radio, contando el paso a paso que van dando los jugadores. Bueno creo haber dicho, basta de fútbol por hoy...”