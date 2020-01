La guerra fría entre Talvi y Manini con la IMM como eje

La disputa por las candidaturas en Montevideo en la coalición que será gobierno a nivel nacional expuso una lucha de posicionamiento político entre Ernesto Talvi y Guido Manini Ríos, dos de los principales aliados del presidente electo Luis Lacalle Pou.

Los dos líderes fueron moviendo las fichas con jugadas políticas para bloquear el predominio del otro en la coalición. Aunque dicen estar dispuestos a concertar como primera opción, los excandidatos del Partido Colorado y de Cabildo Abierto protagonizan desde la semana pasada una sucesión de mensajes cruzados.

Primero movió Manini Ríos. El general retirado anunció que estaba dispuesto a competir en las elecciones departamentales de Montevideo bajo su lema y como candidato en representación de la coalición, lo que provocó la reacción inmediata de Talvi. Los colorados subieron la apuesta el viernes y tiraron a la cancha el nombre del canciller designado por Lacalle Pou para también competir eventualmente por la capital.

La jugada de Talvi, más que impulsar su candidatura, buscó bloquear el movimiento de Manini Ríos y también marcar en la interna de la coalición los votos del Partido Colorado. En octubre, los colorados fueron los segundos entre los partidos que desde marzo conformarán el gobierno nacional y argumentaron que si se trataba de ofrecer un lema, ellos presentaban el suyo de la mano de su líder.

Tras ese movimiento, el líder de Cabildo Abierto contragolpeó este lunes al señalar en declaraciones a Subrayado que evaluaría la posibilidad de concertar con Talvi como postulante. Lo que Manini Ríos y su entorno percibe es que la opción uno para Talvi es ser canciller y ante eso embreta al colorado en caso de avanzar la disputa.

“Vimos el fin de semana que el economista Talvi dijo que podía ser él candidato. Si el Partido Colorado lo proclama a él como candidato, vamos a estudiarlo también en Cabildo. Nosotros no estamos cerrados a ninguna posibilidad. Y si no hay acuerdo en un candidato de fuerza que realmente sea una alternativa real, si no hay acuerdo en ese sentido iremos en un mismo lema tres candidatos: un blanco, un colorado y un cabildante”, dijo el líder de Cabildo Abierto en Canal 10.

La situación de las candidaturas fue analizada este lunes por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. El secretario general Julio María Sanguinetti dijo en una rueda de prensa que los colorados seguían siendo partidarios de ir con una candidatura única en un lema común, preferentemente el del Partido Independiente y que esperaba una movida de Lacalle Pou esta semana, ya que considera que tiene "algo para decir".

El presidente electo señaló el sábado en La Paloma que debían hacer silencio, tener paciencia y levantar teléfonos para hablar y mantener reuniones. "Yo en Montevideo quiero concertar porque si no no le vamos a ganar al FA", dijo, a la vez que señaló que a esta situación hay que "sacarle drama" y "no teñir la coalición nacional con procesos departamentales".

Luego de algunos días en que sus colaboradores señalaron la importancia de la candidatura única, en el entorno del nacionalista volvieron a considerar la posibilidad de tener tres candidatos.

“Que no sea necesario”

Hasta la mañana de este lunes, la candidatura de Manini Ríos seguía en pie, según manifestó el general retirado a distintos medios. Pero tanto Talvi, como Sanguinetti y también el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, rechazan la posibilidad de acompañar una candidatura del líder de Cabildo Abierto.

La semana pasada Guido Manini Ríos se reunió dos veces con el secretario general colorado, Sanguinetti, en la casa del expresidente en Punta Carretas. Este lunes volvieron a hablar por teléfono.

En Cabildo Abierto consideran que blancos y colorados estaban negociando entre sí, y que los estaban dejando de lado. Ante eso pusieron el nombre de Manini Ríos sobre la mesa. Además, analizan en las próximas horas solicitar una instancia de negociación formal entre los coaligados.

En la noche de este lunes, los dirigentes de Cabildo Abierto se reunieron en la sede de su partido para analizar los pasos a seguir en las negociaciones.

Talvi argumentó el sábado que había un principio de no concertar bajo ninguno de los socios de más peso de la coalición y, bajo esa estrategia, la Convención del Partido Colorado rechazó el sábado acordar bajo el lema Cabildo Abierto y con Manini Ríos como candidato.

"Espero que no vaya a ser necesario”, respondió Talvi el sábado cuando le consultaron si declinaría ser canciller de Lacalle Pou para presentarse como candidato a la intendencia. “Espero que esto haga que las cosas vuelvan a su cauce y que lo que vinimos a hacer aquí hoy, que es posibilitar que el partido pueda votar en otro lema, en el Partido Independiente en particular porque es la estrategia que nos habíamos planteado, sea lo que a la postre logremos acordar", agregó.

En una entrevista con radio Universal, Manini Ríos dijo este lunes que su postulación buscó conciliar los intereses de todos los partidos que la integran, aunque de inmediato generó rechazo de Talvi. “Si nuestra candidatura no concita la unidad de la coalición buscaremos otra candidatura”, sostuvo.