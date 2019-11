La impactante campaña del SMU para advertir sobre el ataque a ambulancias

El Sindicato Médico del Uruguay lanzó una impactante campaña para concientizar sobre los ataques que sufren los trabajadores de la salud, que ponen en riesgo la atención de los pacientes.

La campaña consiste en tres videos en los que se muestra la imagen de una persona tirada en el piso, mientras que, con su voz en off, cuenta qué pasó. Una de ellas es la de un niño, que dice lo siguiente: "Estaba jugando en el patio, resbale y caí. Fue grave. Atacaron la ambulancia y no pudo llegar".

Otro video hace referencia a un hombre que tuvo un infarto. Y el tercer caso es el de una mujer que tuvo un derrame cerebral.

La campaña también tiene contenidos gráficos, que muestran la imagen de una persona tirada en el piso como si estuviera muerta, con una inscripción que resalta que nuevamente, la ambulancia no pudo llegar.

El día que se presentó la campaña, el 5 de noviembre, hubo dos agresiones a ambulancias, y uno de los casos terminó en disparos, aunque ninguno de los trabajadores resultó herido.

Uno de los casos sucedió al mediodía en Coronel Raíz y Aparicio Saravia. Una enfermera iba en ambulancia con un chofer, luego de atender a un paciente. Los delincuentes intentaron robar la ambulancia, pero los trabajadores lograron escapar. Al ver que se iban, los delincuentes los atacaron a balazos.

Según dijo en Arriba Gente el presidente del SMU, Gustavo Grecco, este año ya van 30 agresiones de ese tipo a unidades de asistencia.

Con respecto a la campaña de sensibilización, dijo que hasta ahora no ha pasado que un paciente se muera debido a que la ambulancia es atacada y no puede llegar a tiempo, como plantean los mensajes audiovisuales. Dijo que si bien "hay riesgo de que ocurra, no ha ocurrido".

"El principal eje que busca esta campaña es reflexionar e invitar a la reflexión a nuestros propios compañeros trabajadores de la salud y a toda la población sobre las consecuencias que traen este tipo de eventos", señala el SMU en su sitio web.

Grecco dijo durante la presentación de la campaña –que se realizó esta semana– que a los trabajadores de la salud se les "hace muy difícil" sostener la asistencia cuando aumentan las agresiones a las unidades. "Debemos encontrar el equilibro entre defender los derechos de la población a ser asistida y la del equipo de salud a trabajar en adecuadas condiciones que aseguren su integridad física”, expresó.

Si bien hizo referencia al apoyo que reciben del Ministerio del Interior, resaltó que existen problemas operativos para implementarlo.