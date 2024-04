La infantería británica realizó ejercicios militares en las Islas Malvinas

La información consignada por Mercopress refiere que los ejercicios estuvieron bajo el comando del mayor Budge, e incluyeron a tres pelotones de Rifleros, contando con ametralladoras, morteros y francotiradores, además del despliegue de un avión A400M, una batería de defensa aérea, y un "llamado a los cazas Typhoon" que se encuentran estacionados en las Islas, "para una operación conjunta de emergencia de apoyo aéreo de cercanía", que estuvieron coordinados con la unidad conjunta de policía de perros de búsqueda.

Las Fuerzas Británicas del Atlántico Sur realizaron ejercicios militares en las Islas Malvinas

Según la publicación en la red social X (ex Twitter) de las Fuerzas Británicas del Atlántico Sur (British Forces South Atlantic Islands, BFSAI), los ejercicios concluyeron el 28 de marzo pasado, en la víspera del 42° aniversario del conflicto bélico que enfrentó a las Fuerzas Armadas argentinas con las británicas, con un saldo de 649 combatientes argentinos muertos y 255 soldados ingleses muertos.

The Inkerman Company Gp, 1st Battalion @GrenadierGds conducted an exercise last week, involving over 100 soldiers and various equipment. They tested their skills in challenging terrain and weather conditions, proving their cohesiveness, resolve, and professional abilities. 🇫🇰💂 pic.twitter.com/BqIIedNa7P