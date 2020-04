La inflación se aceleró a 9,2% interanual a marzo, su mayor nivel en más de tres años

La inflación se aceleró en marzo y alcanzó su mayor registro en tres años y medio. Si bien es un salto significativo respecto a febrero, el fuerte aumento del tipo de cambio y el efecto de la sequía sobre los productos de huerta hacía peligrar un mayor impacto sobre el costo de vida en Uruguay.

Los precios al consumo subieron 1,3% durante el mes de marzo, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esa forma, la inflación interanual se aceleró de 8,3% en febrero a 9,2% en la última medición. Se trata del mayor incremento de precios en 12 meses desde agosto de 2016.

De esta manera, el ritmo de aumento de los precios se aleja del rango objetivo trazado por las autoridades de entre 3% y 7% anual, alcanzado por última vez en abril de 2018. El contexto actual de aumento acelerado del tipo de cambio a lo largo del último mes explica buena parte de ese salto.

Si se mide punta a punta, el tipo de cambio en Uruguay pasó de $ 38 en el promedio de operaciones interbancarias de febrero a $ 43,3 en el último mes, lo que implicó un aumento de 14%. Respecto a marzo del año pasado, la suba fue de 30%, lo que repercute directamente en el precio de los bienes transables –aquellos compiten con el exterior y fijan sus precios en el mercado internacional, tanto porque se exportan o o porque se importan–.

El componente transable de la canasta de consumo pasó de subir 7,2% interanual en febrero a 9,2% en marzo. Se trata de un aumento significativo, aunque aun así no se relaciona directamente con la suba del dólar, debido a que el aumento local del tipo de cambio se dio de forma relativamente acompañada por la suba en países relevantes para el comercio de Uruguay. Eso implicó un abaratamiento en dólares de producción brasileña y de otros países emergentes que amortiguó la suba del tipo de cambio.

Otro factor relevante para el aumento del costo de vida en marzo fue el aumento de los alimentos sin procesar, en parte por cuestiones cambiarias –como la carne– como también por la sequía –productos de huerta–. Es así que la carne se encareció 2,1% respecto a febrero, las frutas subieron 5,8% y las legumbres y hortalizas lo hicieron 5,9% en el mismo período.

Un elemento que ayudó a atenuar el aumento de los precios fue el mantenimiento hasta el 1o de abril de las principales tarifas públicas. Los servicios públicos en su conjunto –ponderados por su peso en la canasta de bienes y servicios que consumen los uruguayos– aumentaron apenas 0,9% en marzo respecto a igual período del año pasado.

La suba de los servicios públicos de alrededor de 10% en promedio a partir de este mes, le agrega un piso adicional a la inflación de abril, compensada por un dólar que si bien presenta volatilidades, abandonó su tendencia al alza en las últimas dos semanas.

A su vez, la caída de la demanda por motivo de la cuarentena podría afectar los precios de los productos no transables –aquellos que se producen a nivel local únicamente para abastecer al mercado doméstico y que no presentan competencia del exterior–, a la baja. En otros casos, la cuarentena puede generar una sobredemanda, en particular de productos de higiene que lleve a la escasez. El gobierno se comprometió a monitorear de cerca una canasta de productos de primera necesidad, tanto de higiene como alimentación, aunque no se establecieron mecanismos de control directos.