La Intendencia y el cuidado del ambiente

Por Rodolfo Schultze

Poco a poco va cobrando importancia el cuidado del ambiente, en particular cuidar que el agujero de ozono no se siga agrandando. Sabemos que hay varios gases que se producen en la tierra que son muy dañinos para esa capa. Resulta que desechamos un tubolux y no quisimos ponerlo en un contenedor de basura para eliminarlo, ya que es probable que se rompa y dirija sus gases a la atmósfera.

Realizamos muchos llamados al Centro Comunal, al Municipio y a la Intendencia. Nuestro final intento fue con la I.M.M. con el teléfono 1950, interno 3000, opción 3. Nos atendió una chica muy poco interesada en el tema, que realizó una consulta y terminó diciéndonos que lo pusiéramos en el contenedor. Tanto lío para nada.

Es obvio que mientras no generemos conciencia de lo sagrado que es el ambiente continuarán sucediendo cosas así. Mientras los gobiernos (tanto nacionales como departamentales) no se ocupen y lideren la lucha, mucho de lo que hagamos individualmente terminará como este triste incidente.