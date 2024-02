La molestia de Recoba con los periodistas que cuestionaron los cambios que hizo en Nacional

El entrenador de Nacional, Álvaro "Chino" Recoba se mostró muy conforme con la actuación de su equipo en el triunfo ante Academia Puerto Cabello al que venció por 2-0 para avanzar a la tercera ronda de la Copa Libertadores. Sin embargo, el DT también expresó su molestia por las críticas que recibió de los periodistas que lo cuestionaron por la gran cantidad de cambios que hizo en los últimos partidos: siete para jugar con Liverpool y 10 ante los venezolanos.

Al DT le molestaron algunos comentarios que lo criticaron sobre la cantidad de cambios realizados.

Por eso expresó: "Estaría bueno que el viernes hagan el comentario, así no juegan con el diario del lunes, si tuviera una bola de cristal pongo a los que van a jugar bien y van a hacer un gol. Pero muchas veces se opina después que pasan las cosas. El lunes es fácil opinar".

"El primer tiempo lo planteamos como que íbamos 0.0 y jugando hacia adelante pero muchas veces inconscientemente sabes que tenés una ventaja y no fuimos profundos. Luego se fue decantando el partido".

"Fuimos superiores en los dos partidos, concedimos alguna situación en el primer tiempo por errores nuestros, porque el trámite te llevaba a tener un ritmo cansino, pero cuando el equipo fue agresivo tuvimos situaciones. El primer paso en la Copa está dado, tenemos mucho camino por recorrer, sabemos el rival (Always Ready), ya los vimos, ahora toca descansar para este sábado, planificar la competencia del sábado y en el partido en la altura trataremos de no equivocarnos y elegir lo mejor posible", expresó el Chino en conferencia de prensa.

Nacional vuelve a jugar este sábado contra Wanderers a la hora 20.00 en el Gran Parque Central mientras que el miércoles 6 de marzo lo hará contra Always Ready, a 4.090 metros sobre el nivel del mar.

Lo que dijo Recoba sobre la gran actuación de su hijo Jeremía

Recoba fue consultado por la gran actuación de su hijo Jeremía, que fue el mejor jugador del campo de juego: "Lo vi bien, aprovechó la chance, juega porque está en el plantel y ha demostrado estar a la altura. Tiene un grupo que lo apoya a él y todos los jóvenes del plantel. Me gustó el desempeño, hizo un buen partido, con alguna ocasión, se juntaron bien con Mauri (Pereyra), Thiago (Helguera), Lucas (Sanabria), con Ruben (Bentancourt) y lo hizo bien. Se acalambró tal vez por los nervios. Dependerá de él si confirma lo que vimos hoy, una cosa es lo que puedan ver ustedes y otra la que vemos nosotros en el día a día. Estaba la posibilidad de entrar (Felipe) Cairus pero con Diego (Polenta) ya había hablado que capaz le iba a costar jugar la revancha y estuvo de acuerdo, por eso lo aguanté para el sábado; estaba bien, pero luego me dijo que era mejor salir. Mauri lo mismo, porque jugamos en tres días".

Leonardo Carreño

Jeremía Recoba, conducción, pase y pegada

"No es que no tenga equipo titular sino que viene una seguidilla importantes. Todos los jugadores pueden jugar cada tres días, pero tenemos la posibilidad de elegir otros jugadores que están bien, que compiten y que me dan esa posibilidad. Cuando se juegue semana a semana si el equipo responde, trataremos de confirmarlo. Rotamos porque tenemos la riqueza en el plantel para hacerlo", expresó el DT.

Leonardo Carreño

La Abdón a tope, el Chino en su tarea

Recoba adelantó que Diego Polenta y Mauricio Pereyra no jugarán de titulares en el partido de ida contra Always Ready: "Pensando en altura Polenta posiblemente no vaya de titular, Mauri tampoco; la altura es complicada. No quería planificar nada antes de pasar laesta llave, no es correcto planificar algo que no puede pasar. Sacamos a Mauri y Diego, y en base a eso armaremos el resto del equipo; tenemos que tener un equipo fresco. Jugué muchas veces en la altura y precisás jugadores con buen recorrido, buena recuperación, buen timing además de ser explosivos; a eso apuntaremos. Mañana planificaremos quién va a jugar con Wanderers".

"Sporting Cristal se confió porque a los 60 te clavás de pico (en la altura). Always Ready te espera, hay que planificar sabiendo que no te pueden hacer goles; no podemos jugar de igual a igual, hay que trabajar mucho la pelota quieta a favor. Mañana voy a hablar personalmente con los jugadores que tienen que ser honestos con nosotros. Tenemos gurises muy cracks acá hay mucha honestidad y voy a tomar decisiones. Va mucho en la experiencia, muchos no deben haber jugado nunca. La idea es traernos algo, no vamos a venir pensado que es buen resultado perder 1-0. Cuando vos pestañeás te hacen cuatro o cinco goles a la carrera, por eso vamos a ser atentos", concluyó el entrenador.