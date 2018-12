La niña que todavía cree en Papá Noel después de la broma "marginal" de Trump

La niña, Collman Lloyd, de Lexington, Carolina del Sur, le dijo al periódico Post and Courier que todavía era una creyente. Ella y sus dos hermanos dejaron galletas y leche para Papá Noel durante la noche y, por la mañana, la comida había desaparecido y los regalos estaban debajo del árbol.

Twitter se encendió después de Trump, que culminó con una semana de desplome de las acciones, un cierre del gobierno y la brusca partida del jefe de defensa de los EE. UU., puso en duda la preciada fantasía infantil.

"¿Sigues creyendo en Santa?", Le preguntó Trump a Collman en una llamada telefónica. "Porque a los siete es marginal, ¿verdad?". En un video que su familia publicó en Internet, ella respondió "Sí, señor", y luego le dijo al periódico que no tenía idea de lo que significaba "marginal".

Trump hizo el comentario durante un evento festivo con la primera dama Melania Trump, atendiendo llamadas de niños que llamaban al rastreador de Santa de la Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Se trata de una tradición navideña, el rastreador deleita a los niños con actualizaciones "en tiempo real" en su viaje de Nochebuena.

"Es demasiado fantástico que Trump haya pasado la víspera de Navidad llamando a niños de siete años y diciéndoles que creer en Santa a su edad es 'marginal'", dijo el senador demócrata Chris Murphy en su cuenta de Twitter.

"En realidad no hay cielo", tuiteaba Dan Amira, escritor jefe del programa de comedia "The Daily Show with Trevor Noah". “Cuando mueres, simplemente te pudres en el suelo y te comen los gusanos. De acuerdo, Feliz Navidad, Timmy ".

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la respuesta de las redes sociales a los comentarios de Santa del presidente.

Atrapado en Washington la mañana de Navidad debido al cierre parcial del gobierno federal, Trump mostró poca alegría festiva a los reporteros después de una videoconferencia de 20 minutos con las tropas estadounidenses que prestan servicio en el extranjero.

Asaltó a la Reserva Federal por elevar las tasas de interés, criticó a los demócratas que se niegan a financiar el muro que quiere construir en la frontera de Estados Unidos y México, y criticó la investigación sobre los supuestos vínculos de su campaña con Rusia, entre otros objetivos regulares.

El presidente luego cerró con deseos de vacaciones de tipo. "Es una desgracia, lo que está sucediendo en nuestro país", dijo. "Pero aparte de eso, les deseo a todos una muy feliz Navidad".

