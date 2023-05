La nueva Bombonera para 105 mil hinchas y una inversión de 400 millones de dólares

Fuente La Nación

Acaso llegó el momento de atender esa alarma que sonaba, tantas veces pospuesta, tantas otras ignorada. Los números irrefutables esta vez avanzaron con fuerza y quebraron la barrera: después de mucho tiempo el mundo Boca se anima a mantener esa conversación que antes evitaba sobre el futuro de su estadio. La Bombonera quedó chica ante tanta demanda. El escenario que albergó a las hazañas más determinantes de la historia xeneize late en cada juego, pero la cantidad de socios que quedan afuera son un indicador para proyectar otra solución. Así lo interpreta Andrés Ibarra, candidato a Presidente de Boca Juniors en las elecciones de diciembre, quien le adelantó a LA NACION toda su propuesta sobre la construcción de un nuevo estadio en Casa Amarilla: “estará conectado por una arteria -puente- a la actual Bombonera”, comentó.

En todas sus categorías, el club reúne 315.879 socios de acuerdo al último informe presentado en la Asociación del Fútbol Argentino. Esto implica que si todos tuvieran el derecho de acceder al estadio un día de partido, cerca del 80% quedaría afuera. Por eso hoy, solo quienes pertenecen a la categoría de activos tienen el privilegio de ir a la cancha. Claro que, aún así, resulta necesario regularlo. Es por eso que la Institución creó el recurso del “filtro”, una maniobra que solo abre las puertas para quienes hayan asistido una determinada cantidad de partidos. Y esto no es todo. Como la capacidad continuó siendo el problema, se creó un nuevo recoveco en este laberinto: el socio recurrente. Para decirlo sin rodeos, ir a ver a Boca se volvió una odisea.

“Hay dos o tres cosas que influyen para que el tema del estadio sea atendido. Una, por supuesto, es mirar siempre y buscar estar a la vanguardia. Y Boca, en ese tema, perdió la vanguardia desgraciadamente. Boca es el más grande, aunque no les guste a los hinchas de River, pero tiene que ser el más grande en todo. Y hoy respecto de la infraestructura y el estadio hemos perdido el liderazgo. Y con otro factor: esta gestión hizo, en este período, 107.000 socios adherentes nuevos. ¡107.000! Sin haber dado una solución del estadio”, comienza explicando Ibarra.

La nueva Bombonera

Y agrega: “Entonces, crecieron los activos, en más de 12.000; crecieron los adherentes y encima tenemos el mismo estadio, con problemas de infraestructura, razón por la cual nos clausuraron. Eso muestra una impericia en la gestión, una mala gestión. Porque si en paralelo a hacer 107.000 socios adherentes nuevos (se les cobra la mitad de la cuota) y no tenés sponsor, eso cae en el precio de la cuota social o en los incrementos locos que les aplicaron a los abonados. Si en 2020 hubieran comenzado con el proyecto para ampliar la Bombonera, que era el objetivo que tenían con el ‘proyecto 360′, pero no… No hicieron nada. Ese combo es explosivo. Y pasa lo que pasa hoy con los filtros, con las quejas de los socios activos que no pueden ingresar. Por eso lo del estadio es un tema central y del cual nosotros tenemos una solución. Es un tema central para Boca y así debe ser entendido por el socio”.

La Nueva Bombonera, con una inversión aproximada de 390.000.000 de dólares

Desde hace muchos años que se habla de proyectos para reformar la Bombonera y ninguno se pudo concretar. ¿Por qué los hinchas de Boca esta vez van a creer que este proyecto del nuevo estadio es posible? “Nosotros estamos muy obligados a que esa decisión sea verdadera, definitiva y cumplible. Yo me cansé de ver maquetas lindas también. La diferencia es que nosotros, en estos meses, y si estuviéramos ya gestionando el club, y tuviéramos las facultades de la institución, veríamos ya todo para las presentaciones. Ya está todo el proyecto armado, las presentaciones que corresponden en los distintos organismos de la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto la presentación en la Legislatura para obtener la rezonificación y el uso de dos calles que están allí. Es paso a paso esto”, argumenta Ibarra.

La configuración del estadio

“Las tribunas tendrán un corte “en escamas” idéntico a la Bombonera que garantizará la misma acústica y latido”, sostiene Ibarra. También se informa que el campo de juego tendrá exactamente las mismas medidas que tiene hoy. Y que la nueva Bombonera va a tener el mismo espíritu que la actual. “Será un homenaje a Delpini, Ingeniero Civil a cargo de la construcción en la década del 30″.

El punto de la “rezonificación”, mencionado anteriormente por Ibarra, no es un detalle más. En septiembre de 2014 ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley presentado por Oscar Moscariello, vicepresidente de Angelici, pero no pudo avanzar con la idea. Ibarra está confiado en que no le sucederá lo mismo: “Nosotros tenemos toda la artillería preparada para que desde el día 1 nos enfoquemos en esto. Todo lo que dependa, que podamos hacer, desde afuera de Boca (por que hoy no tenemos la responsabilidad) se avanza. Armando el proyecto, diseñando, comparando con estadios del mundo, con las mejores soluciones que hay. Estamos haciendo todo para que el primer día de la gestión podamos presentar todas las aprobaciones que correspondan para lograr que en los cuatro años de gestión tengamos el estadio funcionando”.

Andres Ibarra candidato a presidente

-¿No teme quedar atrapado en trámites burocráticos?

-No, no. Yo estoy convencido. Tenemos un equipo de primer nivel. Somos gente de gestión y haremos lo que sea necesario en tema de trámites, insistencia, perseverancia para lograr las aprobaciones necesarias. El mundo Boca nos va a ayudar. No vamos a tener ningún problema serio que nos frene la construcción del proyecto.

-¿Cuáles son los tiempos que calculan para el proyecto?

-Vamos a tener unos 8 meses de gestión de aprobaciones administrativas en la Ciudad y en la Legislatura, eso también significa explicar, convencer. Pero cada vez que tengamos una reunión le vamos a dar al socio la información online, para mostrarle la evolución de esto. Y tras las aprobaciones, en cuanto podamos poner la piedra fundacional, ahí empezaremos. Y la construcción puede durar entre dos años y medio y tres años. Por eso yo calculo que en cuatro años vamos a tener el tema solucionado. Y no va a ser una maqueta más.

-El socio adherente es de la gestión de Angelici. ¿Se generó un efecto bumerán?

-Pero nació con un criterio… Además, ahí está la responsabilidad del dirigente. No podés hacer 107.000 adherentes en estos tres años cuando en paralelo no le das una solución para ellos, ya que en el 95% de los casos quieren ir a la cancha. Porque así nació el adherente, por la voluntad de ir a la cancha. Pero en aquel momento se dijo: “Pará, socios activos tenemos esta capacidad. Te hago adherente, pero te aviso: sos adherente, no podés entrar a la cancha. Pero en 5 años vas a poder entrar a la cancha”. Ahora, hacer de un saque 107.000 adherentes es una irresponsabilidad.

-¿Cómo es el proyecto para la nueva Bombonera?

-El nuevo estadio va a estar en Casa Amarilla, al lado de la Bombonera y tendrá una capacidad para 105.000 personas. Y una de las virtudes, además de la mayor capacidad, es que estará conectada con una arteria (puente) con la actual Bombonera. La Bombonera tiene un lugar protagónico, pero apuntamos a tener un nuevo estadio. La solución es integral, estará en Casa Amarilla, a 220 metros del estadio actual. Van a estar conectados por distintos. Y los días de partidos, que se va a jugar en el nuevo estadio, pondremos pantallas en la Bombonera para que la gente lo viva como un fan Fest, con pantallas y tecnología de primer nivel. Y si hoy las pantallas tienen una definición de muy buena calidad, dentro de cuatro años vas a poder ver el partido con una realidad absoluta. Además, la actual Bombonera se usaría para que juegue la reserva, el fútbol femenino y divisiones inferiores.

-¿Cuál sería la inversión en dólares para el nuevo estadio que se hará al lado de la Bombonera y de dónde saldría el dinero?

-Aún con las dificultades que existen en la Argentina para estimar el costo de proyectos de este tipo, se estima una inversión del orden de los 390 millones de dólares. Se prevé financiar el nuevo estadio con el incremental generado por los nuevos palcos, abonos, plateas y estacionamientos, prevendiendo los mismos por aproximadamente 5 a 6 años. Además, se consideran también ingresos anticipados del futuro “naming” del nuevo estadio, más otros ingresos asociados a aspectos comerciales.

-¿Qué dice el hincha según sus encuestas? ¿Aceptaría mudarse de la Bombonera?

-Esto está evolucionando y todo el mundo se queja. Es un temón y hoy está en un nivel prioritario. Voy a la cancha y cuando no te para un hincha, te para el otro. Me dicen: ‘Esto no va más’. El otro día, en el partido con Racing, me decían: ‘Soy activo pero al filtro no llego más. Porque tengo 12 partidos en lugar de 14 o 16. Vengo porque me prestó una platea un amigo, sino no puedo’. Y ni hablar los socios, que cada vez llegan más temprano para poder entrar. A Boca le falta otra solución. Siempre respetando el sentimiento por la Bombonera. Además, con este proyecto, se seguiría jugando en la actual Bombonera hasta que esté terminado el otro estadio.

Durante muchos años, distintas dirigencias de Boca intentaron remodelar la actual Bombonera. ¿Cuántas veces se habló de las dos medias manzanas? De comprar las casas vecinas a los palcos para hacer una tribuna nueva y que así se pueda generar una ampliación grande de espectadores. Y más de un proyecto se puso sobre la mesa. Pero nunca se pudo avanzar. Esta vez Ibarra está convencido que podrá darle a Boca un estadio nuevo, sin necesidad de moverse del barrio e incluso va por un proyecto