La OMS renombra las variantes del virus de covid-19 con letras griegas

A partir de ahora, la OMS utilizará letras griegas para referirse a las variantes detectadas por primera vez en países como el Reino Unido, Sudáfrica e India.

La variante del Reino Unido, por ejemplo, se etiqueta como Alfa, la de Sudáfrica es Beta y la India como Delta.

La de Brasil fue nombrada como la variante Gamma.

La OMS señaló que la medida era para simplificar las discusiones, pero también para ayudar a eliminar algo del estigma de los nombres.

A principios de este mes, el gobierno indio criticó el nombramiento de la variante B.1.617.2, detectada por primera vez en ese país en octubre pasado, como la "variante india", aunque la OMS nunca la había etiquetado oficialmente como tal.

"Ningún país debe ser estigmatizado por detectar y reportar variantes", tuiteó Maria Van Kerkhove, líder técnica de covid-19 de la OMS.

Today, @WHO announces new, easy-to-say labels for #SARSCoV2 Variants of Concern (VOCs) & Interest (VOIs)



They will not replace existing scientific names, but are aimed to help in public discussion of VOI/VOC



Read more here (will be live soon):

https://t.co/VNvjJn8Xcv#COVID19 pic.twitter.com/L9YOfxmKW7