La oposición en Israel anuncia un histórico acuerdo para formar un gobierno de unidad y sacar del poder a Netanyahu

El presidente Reuven Rivlin había dado un plazo -que vencía la medianoche de este miércoles- al líder de la oposición Yair Lapid para conseguir apoyo suficiente en el Parlamento y conformar un nuevo gobierno.

Según el acuerdo, el líder del partido de derecha Yamina, el ultranacionalista religioso Naftali Bennett, asumiría primero como primer ministro y después sería reemplazado en agosto de 2023 por el centrista laico Lapid.

El partido islamista Lista Árabe Unida (Ra'am, en hebreo) fue la formación política que aseguró la nueva coalición de gobierno.

Lapid, Bennett y el líder de Ra'am, Mansour Abbas, fueron fotografiados firmando el pacto que muchos pensaban que era imposible.

Whatever happens tonight and in the days left until the confidence vote if it ever takes place, this is a historic photo. A leader of an Arab-Israeli party and the leaders of a Jewish-nationalist party signing an agreement to join a government together pic.twitter.com/ahGijY6qgc