La primera encuesta para el balotaje en Brasil le da a Lula 10 puntos de ventaja sobre Bolsonaro

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva aventaja por 10 puntos porcentuales al actual mandatario, Jair Bolsonaro, en la primera encuesta de intención de voto publicada tras la primera vuelta del domingo pasado y con vistas al balotaje del 30 de este mes por la Presidencia de Brasil.

Lula obtendría 55% de los votos válidos contra 45% de Bolsonaro, de acuerdo con el sondeo de la firma Ipec, perteneciente a la cadena de medios Globo.

El trabajo tiene un margen de error de más o menos 2%, de modo que, en el escenario más ajustado, Lula se impondría con 53% a 47%, según la intención de voto detectada por Ipec.

La investigación, efectuada entre el lunes y la tarde del miércoles, recogió una intención de votos totales de 51% para Lula y 43% para Bolsonaro, según publicó el diario digital G1, de la red Globo.

Los sufragios válidos son aquellos que se inclinan positivamente por alguno de los candidatos, y para calcular su incidencia no se consideran los votos nulos o en blanco ni, en el caso de las encuestas, las respuestas de quienes no decidieron a quién apoyarán.

Asimismo, el sondeo registró que 50% de los brasileños no votaría de ninguna manera por Bolsonaro y que 40% no lo haría por Lula.

En la primera vuelta, la diferencia a favor de Lula fue 6,18 millones de votos (5 puntos porcentuales) sobre el candidato ultraderechista.

En la nueva encuesta de cara al 30 de octubre, esa diferencia creció 5 puntos.

El sondeo se conoció casi en paralelo con el anuncio de la senadora centrista Simone Tebet, tercera en las elecciones del último domingo, de que dará su apoyo para el segundo turno al líder del PT. Horas antes lo había hecho el expresidente Fernando Henrique Cardoso.

Tebet, que obtuvo el 4,2% de los votos (4.9 millones), anunció su respaldo a Lula en un video difundido por sus redes sociales tras un almuerzo en su casa con la ex alcaldesa de San Pablo por el PT, Marta Suplicy

En el mismo dijo mantener sus críticas a Lula, pero que “le daré mi voto, porque reconozco su compromiso con la democracia y la Constitución, que no conozco en el actual presidente”, señaló.

“Por el amor que tengo a Brasil, a la democracia y a la Constitución, pido disculpas a mis amigos que rogaron p r mi neutralidad, para decir que lo que está en juego es mucho más grande que todos nosotros”, dijo Tebet.

“En este momento tan grave de nuestra historia, omitirme sería traicionar mi historia de vida pública. No voy a anular mi voto, no voy a votar en blanco, no hay lugar para la omisión de mi moral”, añadió.

Entre las propuestas sugeridas a la campaña de Lula, Tebet defendió su proyecto de equiparación salarial entre hombres y mujeres, así como la igualdad racial.

Con casi idénticos argumentos, Lula cosechó el miércoles el respaldo de su histórico rival, el dos veces expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995 y 2002) y líder del centrista Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).

“En este segundo turno voto por una historia de lucha, por la democracia y por la inclusión social, voto a Luiz Inácio Lula da Silva”, escribió el exmandatario, de 91 años, en las redes sociales.

Lula ya contaba con el apoyo del partido laborista de Ciro Gomes, cuarto en la contienda del domingo, con 3,04%.

Entre Gomes y Tebet sumaron 8,5 millones de votos, algo más del 7 de los sufragios.

